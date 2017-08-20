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Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Silikon Vadisi'ndeki Mountain View kentinde, Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan ile ABD Başkanı Trump protesto edildi.

Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Silikon Vadisi'ndeki Mountain View kentinde, Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan ile ABD Başkanı Trump protesto edildi.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:17
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Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto

MOUNTAIN VIEW (AA) - ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Silikon Vadisi'ndeki Mountain View kentinde, Beyaz Amerikalıların üstünlüğünü savunan aşırı sağcı ırkçı Ku Klux Klan (KKK) ile ABD Başkanı Donald Trump protesto edildi.

Silikon Vadisi'ndeki Mountain View Belediye binası önünde başlayan protestolara çoğunluğu kadın ve çocuk, 500'e yakın gösterici katıldı.

Göstericiler, Trump'ın izlediği politikalar, Charlottesville olayları ve ülkedeki ırkçı eylemleri protesto etti.

Protestoculardan Chris Phoenix, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Normal insanlar, nefret eden ve ırkçılardan daha büyük ve güçlüdür. Buraya ırkçılığı, beyazların uyguladığı eylemleri ve hükümetin politikalarını protesto edenlerle ayakta durmaya geldim." dedi.

Stanford Üniversitesinden Prof. Cynthia Bailey Lee de gösterideki konuşmasında, "Herkese bir mesaj olarak iletebileceğim, Nazi hareketlerine her zaman karşı olduğumdur. Sevginin, cinsiyeti ifade etmenin, toplumu iyileştirmenin ve Allah'a inancın birçok yolu var. Fakat nefretin ve faşizmin bir yolu ve nedeni olamaz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Trump KarşıtıÖnce Vatan Gazetesi
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