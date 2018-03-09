Şili'deki Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu yenilendi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki yıl önce Şili ziyareti sırasında yenilenmesi talimatı verdiği Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu'nda eğitim koşullarının iyileştirilmesi amacıyla TİKA tarafından çalışma yürütüldü.

Yenileme projesi kapsamında, 280 öğrencinin eğitim gördüğü okulun dersliklerindeki yer döşemeleri ve pencereler değiştirildi. Duvarları tadilattan geçirilerek boyanan okulun spor sahası ve oyun alanında da iyileştirme yapıldı.

Okuldaki çalışmaların tamamlanması dolayısıyla düzenlenen teslim törenine, Türkiye'nin Santiago Büyükelçisi Gülin Dinç, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dr. Rahman Nurdun ve TİKA heyetinin yanı sıra Bölge Eğitim Direktörü Marcelo Segura, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

"Kardeş ülkemiz Türkiye'ye teşekkürlerimizi yolluyoruz"

İstiklal Marşı ve Şili ulusal marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Okul Müdürü Javier Vega Vega, öğrencilerine bu binanın sadece bir okul değil aynı zamanda bir ev olduğunu ve kardeş olmaları gerektiğini öğrettiklerini belirtti.

Dolayısıyla her katkının öğrencilerin yuvasına yapıldığını vurgulayan Vega, "Çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmesini destekleyen tadilat projesi için TİKA vasıtası ile kardeş ülkemiz Türkiye'ye teşekkürlerimizi yolluyoruz." ifadesini kullandı.

Dr. Rahman Nurdun da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdikleri yenileme projesinden mutluluk duyduklarını kaydetti.

Nurdun, TİKA'nın Şili'deki eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Santiago Büyükelçiliğinin sorumluluğunda bulunan Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu 1960 yılından bu yana hizmet veriyor.

TİKA'dan Şili'de üç huzurevine ekipman desteği

Öte yandan, TİKA, Şili'nin üç kentinde yaşlı bakımevlerine ekipman desteğinde bulundu.

Ülkenin Maule bölgesine bağlı Linares, San Javier ve Colbun kentlerindeki yaş bakımevlerinin oda, revir ve yemekhanelerinin yenilenmesi için ihtiyaç duyulan malzemelerin yanı sıra yaşlıların günlük hayatını ve bakımlarını kolaylaştıracak sandalye, egzersiz bisikleti gibi ekipmanlar törenle teslim edildi.