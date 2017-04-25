Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94246
ALTIN
146.522
DOLAR
3.5940
STERLIN
4.6081
EURO
3.9277
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı
Çocukların 'hayal kardeşliği'
Çocukların 'hayal kardeşliği'
"Oğlumuzu vuran kim?"
"Oğlumuzu vuran kim?"
Borsa 93.000 puanı aştı
Borsa 93.000 puanı aştı

Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

25 Nisan 2017 Salı 09:00
66 Okunma
Şili'de 6,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, sahil kenti Valparaiso'nun 39 kilometre açığında, 25 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladı.

Depremin, Valparaiso'ya 102 kilometre uzaklıktaki başkent Santiago'da da hissedildiği, yetkililerin depremden hemen sonra olası tsunami nedeniyle tahliye emri verdiği, ancak emrin kısa süre sonra kaldırıldığı belirtildi.

Can ya da mal kaybına yol açmayan depremden sonra ortalama 5 büyüklüğünde en az iki artçı sarsıntının meydana geldiği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞiliDepremABD Jeolojik Araştırma Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Katar'da
Filistin’de genel grev çağrısı
Filistin’de genel grev çağrısı
BM'den Yemen için yardım çağrısı
BM'den Yemen için yardım çağrısı
"Deniz Hayatı Müzesi"
"Deniz Hayatı Müzesi"
Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
Yunanistan'dan darbeci askerlerin Türkiye'ye iadesi talebine ret
AKPM'den Türkiye kararı
AKPM'den Türkiye kararı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ