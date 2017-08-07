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"Şii etkisini artırmak için operasyonda yer alıyorlar"

Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı İlhanlı, "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere bakın, Haşdi Şabi girdiği yerden çekilmemiştir. Telafer'de de Şii etkisini artırmak için operasyonda yer alıyorlar." dedi.

"Şii etkisini artırmak için operasyonda yer alıyorlar"

Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı İlhanlı, "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere bakın, Haşdi Şabi girdiği yerden çekilmemiştir. Telafer'de de Şii etkisini artırmak için operasyonda yer alıyorlar." dedi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:56
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"Şii etkisini artırmak için operasyonda yer alıyorlar"

Irak'taki Türkmenler, İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabimilislerinin, Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna katılmasını "Sünni bölgelerde Şii etkisini artırma" çabası şeklinde yorumluyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Türkmen Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Erbil milletvekili Muhammed İlhanlı, yaptığı açıklamada, Telafer operasyonuna katılmak isteyen Haşdi Şabi'nin amacının Türkmen bölgelerini DEAŞ'tan kurtarmak değil, o bölgelerde Şii nüfuzunu artırma gayesi olduğunu ifade etti.

Haşdi Şabi yerine, ortak bir gücün katılmasını öneriliyor

Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu için yapılan mevcut askeri planın perde arkasında "siyasi bir ajanda" olduğunu savunan İlhanlı, "DEAŞ'tan kurtarılan bölgelere bakın, Haşdi Şabi girdiği yerden çekilmemiştir. Telafer'de de Şii etkisini artırmak için operasyonda yer alıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkmen kentinin geri alınması için kısa bir süre içerisinde başlaması öngörülen operasyona Haşdi Şabi yerine, ortak bir gücün katılmasını önerdiklerini belirten İlhanlı, "Askeri olarak güçlü olanlar, siyasi olarak da hakimiyeti elinde tutuyor. Telafer'de de bu yaşanabilir. Böylesi bir durumda Türkmenler evlerine dönemeyebilir." uyarısında bulundu. 

İlhanlı operasyon planının Türkiye ile danışılarak hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler de operasyon sırasında gözlemci olarak yer almalıdır. Bu vesile ile yeni sorunların önüne geçilebilir." görüşünü dile getirdi.

"Telafer'in demografik yapısının değiştirilmesi çabası var"

Irak Türkmen Cephesi (ITC) IKBY meclisi Erbil milletvekili Aydın Maruf ise mezhebe dayalı herhangi bir gücün Telafer'e müdahale etmesinden yana olmadıklarını söyleyerek, İran destekli Haşdi Şabi milislerinin operasyona katılmasına şiddetle karşı çıktıklarını belirtti.

Maruf, "Telafer'in kimliği bellidir ve Türkmen'dir. Bu yüzden Irak ordusunun öncülüğünde yapılacak bir operasyonla kentin kurtarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin geçen yıl Türkmen aşiretlerinin önde gelenleriyle yaptığı toplantı sırasında "Haşdi Şabi'nin Telafer operasyonuna katılmayacağı" sözünü hatırlatan Maruf, şunları kaydetti:

"İbadi'nin neden kararını değiştirip, sözünde durmadığını bilmiyoruz ancak mezhebe dayalı herhangi bir gücün operasyona katılması bölge başta olmak üzere Türkmenleri olumsuz etkileyecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
DeaşşiiMuhammed İlhanlıSünni Bölgelerde Şii Etkisini Artırma
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