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Sierra Leone'de sel ve toprak kaymaları: En az 200 ölü

Sierra Leone'de sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Sierra Leone'de sel ve toprak kaymaları: En az 200 ölü

Sierra Leone'de sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:31
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Sierra Leone'de sel ve toprak kaymaları: En az 200 ölü

Sierra Leone'de sel ve toprak kaymalarında 200'den fazla kişinin öldüğü bildirildi.

Connaught Hastanesi'nde çalışan Adli Tabip Yetkilisi Sinneh Kamara, yerel medyaya yaptığı açıklamada, kentte sel ve toprak kaymalarında en az 200 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kamara, afette hayatını kaybedenlerin cesetlerinin hastane morguna sığmadığını belirterek ambulans yardımı çağrısında bulundu. 

Sierra Leone devlet televizyonu da afet nedeniyle rutin programını yarıda keserek kayıp yakınlarını arayan ve cesetleri pirinç çuvallarıyla taşıyan kişilerin görüntülerine yer verdi. 

Arama kurtarma çalışmalarına yardım etmeleri için bölgeye askerlerin gönderildiği belirtildi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sierra LeoneSelToprak kaymaları
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