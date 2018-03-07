Sierra Leone'de halk sandık başında

FREE TOWN

Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de halk, yeni cumhurbaşkanı ve parlamento üyelerini seçmek amacıyla oy kullanmaya başladı.

Yerel saatle 07.00'de (TSİ 10.00) başlayan oy verme işlemi, 17.00'de (TSİ 20.00) sona erecek.

Yaklaşık 6 milyon nüfusa sahip Sierra Leone'de 3 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

Seçmenler, 14 bölgede kurulan 7 bin 200 sandıkta oy kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde 5'i bağımsız 16 aday yarışıyor, genel seçimde ise 16 siyasi partiden 700 aday, Temsilciler Meclisine girecek 132 milletvekilinden biri olmak çalışıyor.

Seçim sonuçlarının iki hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın görev süresi geçen yıl dolmuştu.