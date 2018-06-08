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Şi ve Putin’den iş birliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "İki taraf üst düzey siyasi ilişkilerin avantajlarını sonuç alıcı daha pratik işbirliklerine dönüştürmek için çeşitli alanlarda yeni fikirler ve inisiyatifler üzerinde çalışmalı." dedi.

Şi ve Putin’den iş birliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "İki taraf üst düzey siyasi ilişkilerin avantajlarını sonuç alıcı daha pratik işbirliklerine dönüştürmek için çeşitli alanlarda yeni fikirler ve inisiyatifler üzerinde çalışmalı." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:34
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Şi ve Putin’den iş birliği vurgusu

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'e resmi ziyarette bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkilerde "derinlemesine iş birliği" mesajı verdi.

Çin Devlet Başkanı Şi, ülkenin Şangdong eyaletine bağlı Çingdao kentinde yarın ve ertesi gün düzenlenecek 18. Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’ne katılmak üzere Çin'e gelen Rusya Devlet Başkanı Putin’i başkent Pekin’deki Tiananmın Meydanı’nda bulunan Büyük Halk Salonu’nda resmi törenle karşıladı. Ardından taraflar heyetlerarası görüşmelere geçti.

"İki taraf yeni fikirler ve inisiyatifler üzerinde çalışmalı"

Çin’in, Rusya ile karşılıklı yüksek düzeyli güveni pekiştirmek ve uluslararası alanda yakın koordinasyonu sürdürmek için Moskova yönetimi ile birlikte çalışmak istediğini kaydeden Şi, uluslararası durumlar nasıl değişirse değişsin iki ülkenin birbirinin temel çıkarlarını destekleyerek, küresel yönetişim ve uluslararası ilişkilere aktif ve yapıcı şekilde katıldığını dile getirdi.

Şi, Çin ve Rusya’nın "Kuşak ve Yol ile Avrasya Ekonomik Birliği" sayesinde önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "İki taraf üst düzey siyasi ilişkilerin avantajlarını sonuç alıcı daha pratik iş birliklerine dönüştürmek için çeşitli alanlarda yeni fikirler ve inisiyatifler üzerinde çalışmalı." ifadelerini kullandı.

"İkili ilişkiler tarihteki en iyi seviyeye ulaştı"

Rusya Devlet Başkanı Putin ise iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik iş birliği ortaklığını derinleştirmenin Rus diplomasisi için öncelikli bir istikamet olduğuna dikkati çekerek, siyasi, ekonomik ve çeşitli alanlarda ve uluslararası ilişkilerde yakın diyalog ve iş birliğini sürdürdüğünü ifade etti.

"İkili ilişkiler tarihteki en iyi seviyeye ulaştı ve dünyanın diğer devletlerine uluslararası barış, güvenlik ve istikrarı sürdürme konusunda bir model oldu." ifadelerini kullanan Putin, Çin ile ekonomi, ticaret, yatırım, enerji ve altyapı alanlarında da iş birliğini güçlendirmek istediklerini söyledi.

Putin ayrıca Çin ile Şanghay İşbirliği Örgütü, Birleşmiş Milletler, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) gibi uluslararası ve bölgesel örgütlerde yakın iş birliğini artırmak istediklerini söyledi.

İki lider, Kore Yarımadası ve İran nükleer konusuna yönelik genel endişeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmelerden sonra iki lider Çin ve Rusya’nın ikili iş birliğine yönelik bir dizi anlaşma imzaladı.

Şi'den Putin'e dostluk nişanı

Bu arada Şi, ikili görüşmenin başında Büyük Halk Salonu’daki “altın salon”da Rus lider Putin’e, Çin’in dünya ile ilişkilerinde iş birliği ve iletişiminde kayda değer katkılar sağladığını belirterek, dostluk nişanı taktı.

Çin’in uluslararası toplumla ilişkilerinde önemli katkı sağlayan “ayrıcalıklı yabancılar”a verilen bu madalya Çin’in yabancı bir lidere verdiği ilk madalya olma özelliği taşıyor.

Pekin’deki görüşmenin ardından yüksek hızlı trenle Tiencin’e geçen Şi ve Putin burada Çin ve Rus buz hokeyi takımlarının dostluk maçını izledi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, yarın Çingdao kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Çin Devlet Başkanı Şi CinpingÇinVladimir Putin
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