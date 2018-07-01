Şeyh Raid Salah perşembe günü tahliye edilecek

İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın teknik işlemler tamamlandıktan sonra serbest bırakılmasına karar verdiği bildirildi.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde görülen mahkemede verilen kararla, müvekkilinin perşembe gününe kadar tamamlanması planlanan bazı teknik işlemlerin ardından serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

Avukat Zabarka, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin, daha önce üst mahkeme tarafından bozulan şartlı tahliye kararını bugünkü duruşmada yeniden kabul ettiğini belirtti.

Mahkemenin daha önce koyduğu elektronik bileklik ve İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamet ile basın ve medyaya konuşma yasağı şartlarının teyit edilerek kabul edildiğini vurgulayan Zabarka, Şeyh Salah'ın perşembe günü bazı teknik işlemlerin tamamlanması ile tahliye edileceğini ifade etti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi mart ayında, Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti.

Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti. Hayfa Merkezi Mahkemesi de savcılığın itirazı üzerine Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını iptal etmişti.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak Şeyh Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.