Seyde: ''Esed Suriye'deki egemenliğini yitirdi''

İSTANBUL - AA muhabirinin sorularını cevaplayan Seyde, ülkesinde 49 yıldır hüküm süren Baas rejiminin, son bir yıldır halka yönelik yürüttüğü şiddetli bastırma politikası sonucunda Suriye'nin genelinde egemenliğini kaybettiğini savundu.

Seyde ''Şu an sadece büyük şehirlerdeki büyük caddelerde insan avlıyor. Ve inanıyoruz ki bu yönetim artık son aşamasına ulaştı ve bu sebepten saldırganlığı artacaktır'' diye konuştu.

İşleyiş mekanizmaları konusunda SUK'un iç yapısını yenilediklerini belirten Seyde, diğer muhalif gruplarla koordineli çalışmayı hedeflediklerini ifade etti.

SUK Başkanı, ''Esed yönetiminin dünyanın kendisine hesap sormayacağını duyduğunda bu durumu kendisi için yeni bir zaman kazanma fırsatı olarak algılayacaktır. Bundan dolayı Esed yönetiminin uluslararası kararlara uymaktan başka çaresinin olmadığını anlaması gereklidir'' görüşünü belirtti.