Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108812
ALTIN
148.145
DOLAR
3.4080
STERLİN
4.4808
EURO
4.1112
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açıldı
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi...
14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
14 yabancı transferinde 2 iyiyi...
Öğrencilere düzenli uyku uyarısı
Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak

Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, "Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." dedi.

Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak

Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, "Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 12:10
0 Okunma
Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak

İSTANBUL - Myanmar'daki durumla ilgili bilgilendirme turu çerçevesinde Malezya'da bulunan Arakanlı aktivist İmran el-Arakani, Myanmar hükümetinin, Rohingyaları (Arakan'daki Müslümanlar) Arakan eyaletinden çıkararak bölgeyi Budistlere ait yerleşim yerine çevirme planı olduğu uyarısında bulundu.

Açıklamalarda bulunan Arakani, Myanmar hükümetinin Arakan eyaletindeki planının, kargaşa çıkartıp, Rohingyaları Arakan'dan tasfiye ederek bölgeye Bangladeşli, Sri Lankalı ve Taylandlı Budistleri yerleştirmek olduğunu dile getirdi.

Arakani, "Myanmar hükümeti Arakan'da baskı uygulamak için fitneyi her bir ya da iki senede yeniden alevlendiriyor. Şimdi de planını uygulamak için bu zamanlardan yararlanıyor gibi görünüyor. Myanmar hükümetinin demokratik dönüşüm iddialarından sonra bile zulüm devam ediyor ve özellikle de Kasım 2010 seçimlerinden sonra Rohingyaların durumu değişmedi. Myanmar hükümetinin askeri rejimi demokratik rejim ile değiştirdiğini duyurmasına rağmen Müslümanların Arakan'dan çıkarılması planı hala mevcut." dedi.

Aktivist Arakani, "Askeri tehdit altında gerçekleştirilen seçimlerle değişim olmayacak. Rohingyalar haklarını sadece iki yoldan biri ile elde edebilir, ya Arakan bağımsız bir İslam devleti olacak ya da Arakan'da seçimler Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak. Uluslararası toplum ve İslam ülkelerindeki hükümetler Arakan'daki Müslümanların hakları için sessiz kalırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak." diye konuştu.

Arakanlı Müslümanların ölü sayısıyla ilgili çelişkili rakamların sebeplerine de değinen Arakani, olayların çok korkunç olduğunu ve herhangi bir medya kuruluşunun ya da diğer bir kuruluşun bölgeye girerek saha araştırması yapamadığını aktardı.

Rohingyalar seslerini dünyaya duyuramıyor

Bazı batılı basın kuruluşlarının 2012'den beri Arakan'a ışık tutmaya başladığını, ancak büyük devletlerin orayı çatışma bölgesi olarak görmediğini belirten Arakani, bölgede Rohingyalardan dünya dillerini konuşan basın mensubu bulunmaması, dünya dillerinde yayın yapan ve Arakan davasını dünyaya yayan internet sitelerinin olmaması sorunu yaşandığını, var olanların da uluslararası basın seviyesine ulaşmadığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarMyanmar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı
UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Suu Çii'den Arakan açıklaması
Suu Çii'den Arakan açıklaması
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı
Irak Türkmen Cephesi'nden IKBY seçim kuruluna tepki
Irak Türkmen Cephesi'nden IKBY seçim kuruluna tepki
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu
Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki köprü krizi yeniden alevlendi
Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki köprü krizi yeniden alevlendi
BM'den Suriyelilere 16 tır yardım malzemesi gönderildi
BM'den Suriyelilere 16 tır yardım malzemesi gönderildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ