"Sesimizi yükseltme zamanı geldi"

LEFKOŞA - Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Günay Çerkez, Oda'nın ''Çözüm ve AB'' vizyonunu sürdürdüğünü belirterek, Kıbrıs Türk halkına karşı verdiği sözleri tutmayan Avrupa Birliği'ne (AB) karşı sesin biraz yükseltilmesi zamanının geldiğini söyledi.

Oda'nın , ''Çözüm ve AB'' vizyonunun bugün de sürdüğünü ifade eden Çerkez, ''Ancak biz AB'nin buradaki çözüm ortağı olmamıza rağmen, AB'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği sözlerin hemen hemen hiçbirini tutmadığını da hep beraber yaşıyoruz. Artık zaman biraz sesimizi yükselterek, memnuniyetsizliğimizi, sıkıntılarımızı yapıcı bir şekilde dile getirme zamanıdır'' dedi.

Olumsuz gelişmelerin, Kıbrıs Türk halkının çözüm ve AB'ye inanç ve güveninin yüzde 65'lerden yüzde 35'lere gerilettiğini dile getiren Çerkez, ''Kıbrıs Türk halkının hiçbir suç işlemeden, yıllardır açık bir hapishanede tutulmaktan bıkıp usandığını'' söyledi.

''Hükümet, hazırladığımız raporlara daha duyarlı olmalı''

4 yıldır rekabet edebilirlik raporu hazırladıklarını ve iş yapmanın önündeki engellerin ''hükümetin istikrarsızlığı, politika istikrarsızlığı ve yolsuzluklar'' olarak belirlendiğini ifade eden Çerkez, başka ülkelerde milyonlarca dolar harcanarak hazırlanan raporları, KTTO'nun ücretsiz hazırladığını ve halkın refahı, ekonominin iyileşmesi için hükümete sunduğunu kaydetti.

Bunu yaparken kendilerini hiçbir zaman hükümetin yerine koymadıklarını, ancak hükümetin daha duyarlı olmasını istediklerini ifade eden Günay Çerkez, raporlardan istedikleri oranda yararlanıldığını görmemekten yakındı.

KKTC'deki bankaların IBAN numarası alamadığı için para transferi bile yapamadığını ve bir Türkiye bankası üzerinden işlem yapmak zorunda kaldığını anlatan Çerkez, KKTC tanınmasa da bunlara bir çözüm bulunması gerektiğini; ''Avrupa'da istediği kuralları uygulatan AB'nin Kıbrıs'ta 850 bin kişiye (Rum'a) lafını geçiremediğini'' söyledi.

Çerkez, KTTO'nun girişimleri sonucu Kıbrıslı Türk iş insanlarının ihracat yaparken Mersin Limanı'nda karşılaştığı sorunların yüzde 70-80'inin giderildiğini de açıkladı.