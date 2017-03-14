Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89430
ALTIN
144.999
DOLAR
3.7535
STERLIN
4.5558
EURO
3.9929
THY'den ABD'ye sefer iptali
THY'den ABD'ye sefer iptali
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya şifa sunulacak
Şehit Sekin'in ismiyle binlerce hastaya...
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Toplu taşımada 'sivil' denetim
Tek atomda veri depolamaya olanak veren teknik geliştirildi
Tek atomda veri depolamaya olanak...
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına dikkat
Kaya ve Himalaya tuzu kullanımına...

'Sesi daha gür çıkan bir Türkiye için iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz'

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdüren AK Parti Milletvekili Ramazanoğlu, halk oylamasına ilişkin, "Sesi daha gür çıkan bir Türkiye diyoruz. Bunun için de iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz." dedi.

'Sesi daha gür çıkan bir Türkiye için iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz'

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdüren AK Parti Milletvekili Ramazanoğlu, halk oylamasına ilişkin, "Sesi daha gür çıkan bir Türkiye diyoruz. Bunun için de iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz." dedi.

14 Mart 2017 Salı 09:48
21 Okunma
'Sesi daha gür çıkan bir Türkiye için iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz'

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdüren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Daha güçlü bir Türkiye diyoruz. Sesi daha gür çıkan bir Türkiye diyoruz. Bunun için de ülkemize tehdit oluşturan, tek vatan, tek bayrak, tek millet, istiklal ve istikbalimize tehdit oluşturacak bütün tehditlerin de önünü kapatmak için bu süreçte iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz." dedi.

Ramazanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'daki diplomasi skandalı, ABD'deki ziyaretleri ve anayasa değişikliği halk oylaması sürecindeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda'da geçen hafta sonu yaşananların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Hollanda'da bu eylemi yapanları şiddetle kınıyorum. Özgür dünyada ifade özgürlüğü en temel haklardan biridir. Kaldı ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız var, onlar da oy kullanacaklar. Oraya sayın bakanlarımızın gidiş nedenleri sadece vatandaşlarımızı bilgilendirmektir. Bu tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kullanılacak bir haktır ve bu hakkın kullanılmasının engellenmesi kabul edilemez."

"Sorularıyla konuyu anlamaya çalışmaları memnuniyet verici"

New York, New Jersey, Los Angeles, San Francisco ve Chicago gibi kentlerde Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirten Ramazanoğlu, son olarak başkent Washington DC'ye geldiğini aktardı.

Hem vatandaşlarla hasbihal etmek hem de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni anlatmak amacıyla ABD'de bulunduğunu dile getiren Ramazanoğlu, "Birçok yerde vatandaşlarımız sorularıyla konuyu daha iyi anlamaya çalışıyor. Bu memnuniyet verici bir durum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AK PartiSema RamazanoğluWashingtonABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı
Tusk ifade vermek üzere Polonya'ya çağrıldı
Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı
Somali'de bombalı saldırı: 10 ölü, 9 yaralı
Astana 3 toplantısının gündemini Türkiye, Rusya ve İran belirleyecek
Astana 3 toplantısının gündemini Türkiye, Rusya ve İran belirleyecek
Bakan Kılıç, Alman ARD kanalında konuştu
Bakan Kılıç, Alman ARD kanalında konuştu
Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı
Musul'un Neft Mahallesi DEAŞ'tan geri alındı
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ