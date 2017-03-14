'Sesi daha gür çıkan bir Türkiye için iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz'

ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdüren eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, "Daha güçlü bir Türkiye diyoruz. Sesi daha gür çıkan bir Türkiye diyoruz. Bunun için de ülkemize tehdit oluşturan, tek vatan, tek bayrak, tek millet, istiklal ve istikbalimize tehdit oluşturacak bütün tehditlerin de önünü kapatmak için bu süreçte iktidar partisi olarak 'evet' diyoruz." dedi.

Ramazanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda'daki diplomasi skandalı, ABD'deki ziyaretleri ve anayasa değişikliği halk oylaması sürecindeki çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hollanda'da geçen hafta sonu yaşananların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

"Hollanda'da bu eylemi yapanları şiddetle kınıyorum. Özgür dünyada ifade özgürlüğü en temel haklardan biridir. Kaldı ki Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız var, onlar da oy kullanacaklar. Oraya sayın bakanlarımızın gidiş nedenleri sadece vatandaşlarımızı bilgilendirmektir. Bu tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kullanılacak bir haktır ve bu hakkın kullanılmasının engellenmesi kabul edilemez."

"Sorularıyla konuyu anlamaya çalışmaları memnuniyet verici"

New York, New Jersey, Los Angeles, San Francisco ve Chicago gibi kentlerde Türk vatandaşlarıyla buluştuğunu belirten Ramazanoğlu, son olarak başkent Washington DC'ye geldiğini aktardı.

Hem vatandaşlarla hasbihal etmek hem de "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"ni anlatmak amacıyla ABD'de bulunduğunu dile getiren Ramazanoğlu, "Birçok yerde vatandaşlarımız sorularıyla konuyu daha iyi anlamaya çalışıyor. Bu memnuniyet verici bir durum." ifadelerini kullandı.