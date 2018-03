Ses kayıtları yayınlandı

Lübnan'da kaçırılan Türk pilotlarından Akpınar, LDC televizyonunda yayınlanan ses kaydında "Sağlık durumumuz iyi. Bir an önce kurtarılmayı bekliyoruz" dedi.

BEYRUT



Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler tarafından kaçırılan, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'ya ait ses kayıtları Lübnan'daki LDC televizyonunda yayınlandı.



Türk pilot Murat Akpınar'a ait olduğu belirtilen ses kaydında Akpınar, sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak kaygılarının her geçen gün arttığını ve bir an önce kurtarılmayı beklediklerini söyledi.



Kaçırılma nedenlerine ilişkin Akpınar, "Bizi neden kaçırdıklarını sorduğumuzda, Suriye'nin Azez bölgesinde 9 masum Lübnanlının kaçırıldığını ve onlara yardım edebilecek tek ülkenin Türkiye olduğunu söylediler" ifadesini kullandı.



Kurtarılmaları için çaba gösteren Türkiye devletine, Türk Hava Yollarına (THY), ailesine, çocuklarına ve kardeşi İrfan'a teşekkür eden Akpınar, arkadaşının ve kendisinin kurtarılmayı beklediğini dile getirdi.



Yardımcı pilot Murat Ağca da kurtarılmaları için çaba gösteren herkese teşekkür ederek, ailesini, çocuklarını ve vatanını çok özlediğini ifade etti.



Ağca, bir an önce acıların dinmesini ve sevdiklerine kavuşabilmeyi temenni ettiğini sözlerine ekledi.



Lübnan makamlarından söz konusu kayıtlara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Son anda yerleri değiştirilmişti



Lübnan'da 9 Ağustos'ta, İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler, Türk pilot Murat Akpınar ile yardımcısı Murat Ağca'yı kaçırmıştı. Eylemin sorumluluğunu "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup üstlenmiş, grup adına yapılan açıklamada, Türk pilotların, Suriye'de rehin tutulan 9 Lübnanlı karşılığında serbest bırakılacakları belirtilmişti.



Kaçırılan Türk pilotun Lübnan'ın doğusundaki Baalbek şehrinin "Eş-Şeraveneh" kasabasında bir yerde tutulduğu, yardımcı pilotun ise ülkenin güneyindeki "Zavter" ilinde bulunduğu iddia edilmişti.



Lübnan İçişleri Bakanı Mervan Şerbil, geçtiğimiz günlerde AA'ya yaptığı açıklamada, "Türk pilotların yeri tespit edilmişti, onları kurtarmak üzereydik ancak pilotları kaçıran kişiler durumu farketmiş olacak ki tutuldukları yer değiştirildi" demişti.





AA