Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98367
ALTIN
233.292
DOLAR
6.0266
STERLİN
7.8383
EURO
6.9746
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
Kışın vazgeçilmezi kestane pazara indi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
İrem Kalelioğlu ''AYIP'' diye seslendi
HİS'ten 'En az 8000 Adım' atağı
HİS'ten 'En az 8000 Adım'...
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi
Geleneksel spor dallarına büyük ilgi

"Seni biz koruyoruz, bedelini öde"

ABD Başkanı Trump, "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunun bedelini ödemelisin, ödemeye mecbursun." dedi.

"Seni biz koruyoruz, bedelini öde"

ABD Başkanı Trump, "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunun bedelini ödemelisin, ödemeye mecbursun." dedi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 11:17
0 Okunma
"Seni biz koruyoruz, bedelini öde"

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'i, ABD'nin askeri desteği olmazsa iki haftada iktidarını kaybedebileceği, bunun bedelini ödemesi gerektiği konusunda uyardığını ifade etti.

Mississippi eyaletinde partisinin kongre ara seçimleri için düzenlediği seçim mitinginde konuşan Trump, "Kral Salman'ı severim, ama ona dedim ki, 'Bak Kral, biz seni koruyoruz. Biz olmazsak iki haftaya burada olmayabilirsin. Kendi ordunu kendin ödemelisin, ödemeye mecbursun'." dedi.

Trump, Kral Selman ile ne zaman konuştuğuna dair bilgi vermedi.

ABD Başkanı'nın Kral Salman ile en son cumartesi günü telefonda görüştükleri belirtilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABD Başkanı Donald TrumpSuudi ArabistanSelman Bin AbdulazizABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'den Gambiya polisine eğitim desteği
Türkiye'den Gambiya polisine eğitim desteği
'ABD hala dünya lideri, Başkan Trump değil'
'ABD hala dünya lideri, Başkan Trump değil'
Baltık Denizi'nde feribot yangını
Baltık Denizi'nde feribot yangını
ABD'den Somali'de hava saldırısı: 9 ölü
ABD'den Somali'de hava saldırısı: 9 ölü
Putin, Sırp mevkidaşıyla Balkanlar'daki durumu görüştü
Putin, Sırp mevkidaşıyla Balkanlar'daki durumu görüştü
'Lübnan her türlü saldırıya karşılık verecek'
'Lübnan her türlü saldırıya karşılık verecek'
Afganistan'da seçim mitingine intihar saldırısı: 13 ölü
Afganistan'da seçim mitingine intihar saldırısı: 13 ölü
NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
NATO savunma bakanları Brüksel'de bir araya gelecek
İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail askerleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ