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Senegal'deki dang humması salgını

Tuba kentinde vaka sayısı 54'e çıkarken hastalığı kapan 1 çocuk yaşamını yitirdi

Senegal'deki dang humması salgını

Tuba kentinde vaka sayısı 54'e çıkarken hastalığı kapan 1 çocuk yaşamını yitirdi

23 Ekim 2018 Salı 09:17
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Senegal'deki dang humması salgını

DAKAR

Senegal'in yaklaşık 3 milyon kişinin katılmasının beklendiği "Büyük Magal" kutlamalarının yapılacağı Tuba kentinde, dang humması vakalarında artış görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Dr. Mamadou Ndiaye düzenlediği basın toplantısında, Fatick kentinde ağustos ayı sonunda ortaya çıkan salgında 9 Ekim'den beri yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

Fatick'te görülen 40 vakanın tümünün iyileştiğini ifade eden Ndiaye, salgının geçen ay Tuba'ya sıçradığını hatırlattı.

Tuba bölgesinde bugün itibarıyla, 221 hemorajik vaka tespit edildiğini kaydeden Ndiaye, "Bunlardan 54'ünün dang humması olduğu belirlendi. Virüsü kapan 1 çocuk yaşamını yitirdi." dedi.

Büyük Magal öncesi kentte tüm tedbirlerin alındığını aktaran Ndiaye, dang hummasının öldürme oranının yüksek olmadığını, gerekli tedavilerle hastaların kolayca iyileştiğini söyledi.

Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, Tuba kentinde 38 dang humması vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

Müridi tarikatının kurucusu ve şeyhi Ahmadou Bamba'nın sürgüne gönderilişinde elde ettiği manevi derecenin kutlandığı Magal için, her yıl hicri takvime göre Sefer ayının 18'inde, aralarında siyasilerin, sanatçıların, farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 3 milyon kişi Tuba'ya akın ediyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SenegalDang Humması
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