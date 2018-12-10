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Senatörlerin şüphesi yok

Oturuma katılan senatörlerin MBS'nin suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok

Senatörlerin şüphesi yok

Oturuma katılan senatörlerin MBS'nin suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok

10 Aralık 2018 Pazartesi 09:33
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Senatörlerin şüphesi yok

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Graham, "Haspel'in Senatoda düzenlediği Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan senatörlerin Muhammed bin Selman'ın suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok." dedi.

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel'in Senatoda düzenlediği Cemal Kaşıkçı oturumuna katılan tüm senatörlerin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin suç ortağı olduğuna inandığını söyledi.

Graham, ABD'de Başkan Donald Trump hükümetine yakınlığıyla bilinen Fox TV kanalına Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamalar yaptı.

CIA Direktörü Haspel'in kendileriyle yaptığı kapalı oturumu, "Kongre'deki kariyerim boyunca katıldığım en iyi oturumdu." şeklinde değerlendiren Graham, oturum esnasında CIA yetkililerinin senatörlere Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı'yı yaklaşık 2 senedir takip ettiğini belirttiklerini kaydetti.

Graham, "Bu operasyon dikkatlice planlanmış. Cinayeti yöneten kişi de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu." dedi.

"Oturuma katılan senatörlerin Muhammed bin Selman'ın cinayetin suç ortağı olduğuna dair şüphesi yok." ifadesini kullanan Graham, Veliaht Prens'in başka isimleri de kaçırtarak Suudi Arabistan'a getirttiğini aktardı.

Senatonun, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı Kaşıkçı cinayetinin "suç ortağı" şeklinde etiketlediğini belirten Graham, "Suudi Arabistan'a yapılacak hiçbir silah satışını desteklemeyeceğim." şeklinde konuştu.

Graham, Suudi Arabistan'ın ABD'ye, ABD'nin Suudi Arabistan'a ihtiyacından daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Senatör GrahamMuhammed Bin SelmanKaşıkçı Cinayeti
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