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Senatörlerden Trump’a İran mektubu

ABD Senatosunda Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 22 senatör bir mektupla Başkan Trump’a balistik füze denemesinden dolayı İran'a yaptırım uygulanması sağlanması çağrısında bulundu.

Senatörlerden Trump’a İran mektubu

ABD Senatosunda Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 22 senatör bir mektupla Başkan Trump’a balistik füze denemesinden dolayı İran'a yaptırım uygulanması sağlanması çağrısında bulundu.

03 Şubat 2017 Cuma 11:01
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Senatörlerden Trump’a İran mektubu

ABD Senatosunda Cumhuriyetçi ve Demokratlardan oluşan 22 senatör bir mektupla Başkan Donald Trump’a balistik füze denemesinden dolayı İran'a yaptırım uygulanması ve BM Güvenlik Konseyi Kararlarının uygulanmasının sağlanması çağrısında bulundu.

Tennessee eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörü ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker ile Maryland eyaletinin Demokrat Senatörü Benjamin Cardin tarafından kaleme alınan ve 22 Senatör tarafından imzalanan mektupta İran’ın hafta başında gerçekleştirdiği balistik füze denemesinden duyulan kaygı dile getirildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Terör gruplarını desteklemekten balistik füze denemesine kadar son derece istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini durdurmak için İranlı liderlerin yeterli baskı hissetmesi gerekir. Mevcut yaptırımların tam uygulanması ve balistik füze denemesi için ek yaptırımların belirlenmesi gereklidir.”

Uluslararası toplumun İran’a karşı bir araya gelebileceğini ümit ettiklerini dile getiren senatörler İran’dan hesap sorulması çerçevesinde yönetimin çabalarını desteklediklerini kaydetti.

ABD’nin BM Güvenlik Konseyini acil toplantıya çağırmasını memnuniyetle karşılayan senatörler ABD’nin, BM’nin İran’a yönelik kararlarının uygulanması konusunda uluslararası topluma liderlik etmesi çağrısında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı hafta başında İran’ın orta menzilli balistik füze denemesi yaptığını ve füze atmosfere tekrar giremeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu duyurmuştu.

Bunun üzerine Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn İran’ı sert şekilde uyarmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpİranBM Güvenlik Konseyi
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