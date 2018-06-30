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Selame: Libya'nın egemenliği ihlal edilmiş

Selame: Libya'nın egemenliği ihlal edilmiş

30 Haziran 2018 Cumartesi 08:44
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Selame: Libya'nın egemenliği ihlal edilmiş

TUNUS

BM Libya Özel Temsilcisi Selame, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi ile başkent Tunus'taki Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Selame, detay vermeksizin Libya'nın yabancı askeri müdahale tehdidi ile karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bunu da "güvenli sınırlar, asker, polis ve diğer organlardan müteşekkil tek bir merkezi yönetim olmamasıyla" ilişkilendiren Selame, bu nedenle Libya'nın egemenliğinin ihlal edilmiş halde olduğunu belirtti.

Selame, BM'nin, Libya'nın kendisine veya başta tarihi bağları olan Tunus olmak üzere komşularına tehlike oluşturmayan, güçleri elinde toplayabilecek uluslararası alanda tanınan meşru bir yönetime sahip olması için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

BM Temsilcisi ayrıca, BM Güvenlik Konseyinin geçen eylül ayında ortaya koyduğu, "Libya'daki birkaç kent arasında uzlaşma sağlanması, yerlerinden edilmiş vatandaşların geri dönmesi ve anayasa taslağı konusundaki ihtilaftan sonra taraflar arasında yakınlaşma" konularını içeren planın uygulanması hususundaki arzusunu ifade etti.

Libya'daki siyasi istikrarsızlık

Libya'da 17 Şubat 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve karşıt gruplar arasındaki çatışmalar sonucu biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

BM'nin girişimleriyle 17 Aralık 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde varılan "Libya Siyasi Anlaşması" uyarınca UMH Başkanlık Konseyi kurulmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, UMH Başkanlık Konseyi'ni Libya'nın tek meşru temsilcisi olarak tanımış ancak konseyin sunduğu hükümet listeleri darbeci General Halife Hafter'in baskıları nedeniyle Tobruk'taki TM'de onaylanmadığı için süreç tıkanmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin Eylül 2017'de sunduğu üç aşamalı yeni eylem planına göre, ülkede 2018 sona ermeden cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılması amaçlanıyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
SelameLibyaEgemenlik
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