Sel sularından kurtarılan fil öldü

Yerel basında çıkan haberlerde, Bengal dilinde kahraman anlamına gelen "Bangabahadur" adı verilen filin, stres, sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliğine bağlı olarak kalp krizi geçirdiğinin sanıldığı bildirildi.

Ölmeden önce file 12 litre tuzlu su verildiği, öte yandan bu çabanın hayvanın yaşamını yitirmesini engelleyemediği kaydedildi.

Bangladeş'in Jamalpur bölgesinde bir göletten kurtarılan fil, Brahmaputra nehrinin azgın sularına kapılarak yüzlerce kilometre sürüklenmişti.

Dört ton ağırlığındaki dişi filin, kurtarılmadan önce Hindistan sınırında sel sularının içinde birkaç hafta geçirdiği ve gittikçe güçsüz düştüğü ifade edilmişti.