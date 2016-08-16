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Sel sularından kurtarılan fil öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlarda sel sularına kapılarak kaybolan ve geçen hafta Bangladeş'te kurtarılan fil öldü.

Sel sularından kurtarılan fil öldü

Hindistan'ın kuzeydoğusunda şiddetli yağışlarda sel sularına kapılarak kaybolan ve geçen hafta Bangladeş'te kurtarılan fil öldü.

16 Ağustos 2016 Salı 10:53
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Sel sularından kurtarılan fil öldü

 Yerel basında çıkan haberlerde, Bengal dilinde kahraman anlamına gelen "Bangabahadur" adı verilen filin, stres, sıvı kaybı ve elektrolit dengesizliğine bağlı olarak kalp krizi geçirdiğinin sanıldığı bildirildi. 

Ölmeden önce file 12 litre tuzlu su verildiği, öte yandan bu çabanın hayvanın yaşamını yitirmesini engelleyemediği kaydedildi.

Bangladeş'in Jamalpur bölgesinde bir göletten kurtarılan fil, Brahmaputra nehrinin azgın sularına kapılarak yüzlerce kilometre sürüklenmişti.

Dört ton ağırlığındaki dişi filin, kurtarılmadan önce Hindistan sınırında sel sularının içinde birkaç hafta geçirdiği ve gittikçe güçsüz düştüğü ifade edilmişti.

AA

Son Güncelleme: 16.08.2016 10:54
Anahtar Kelimeler:
BangabahadurFilBangladeşJamalpur
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