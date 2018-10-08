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Sefik Dzaferovic'ten 'zafer' açıklaması

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

Sefik Dzaferovic'ten 'zafer' açıklaması

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 09:22
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Sefik Dzaferovic'ten 'zafer' açıklaması

Bosna Hersek'teki Demokratik Eylem Partisinin (SDA) Devlet Başkanlığı Konseyi Boşnak üyeliği adayı Sefik Dzaferovic seçimi kazandığını açıkladı.

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki SDA'nın adayı Dzaferovic, başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, seçim zaferini duyurdu.

Sandığa giden herkese teşekkür eden Dzaferovic, "Şu anda elimizdeki sonuçlara göre konseyin yeni Boşnak üyesi benim." ifadelerini kullandı.

SDA Genel Başkanı ve Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic de seçimlerde elde ettikleri zaferi "muhteşem" olarak nitelendirerek, "SDA her zamanki gibi en güçlü siyasi parti oldu." dedi.

Dzaferovic'in zaferini ilan etmesinin ardından parti genel merkezinde havai fişekli kutlama yapıldı.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı. 

Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı

Bosna Hersek'teki Demokrat Cephenin (DF) Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyeliği adayı Zeljko Komsic, seçimi kazandığını açıkladı. 

Başkent Saraybosna'daki parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Hırvat politikacı, Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi'nin yeni Hırvat üyesi olduğunu söyledi.

Tüm adayları tebrik eden Komsic, "Bana oy veren, vermeyen herkese çok teşekkür ederim. Hepinizin hizmetinde olacağım." dedi.

Daha önce iki dönem (8 yıl) Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliği görevinden bulunan Komsic, "Benden endişeniz olmasın. Üstlendiğim bu sorumlulukta yanlış yapmamak için elimden geleni yapacak, güveninizi boşa çıkarmayacağım." ifadelerini kullandı.

Sırp üyeliği adayı Milorad Dodik seçimi kazandı

Bosna Hersek'teki Bağımsız Sosyal Demokratlar Birliğinin (SNSD) Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyeliği adayı Milorad Dodik seçimi kazandığını duyurdu.

Halen ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyetinin (RS) başkanlığını yürüten ve sık sık ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Sırp politikacı, düzenlediği basın toplantısında, "Zafer Birliği" isimli ittifakın adayı Mladen İvanic ile aralarındaki farkın 70 bin oy olduğunu söyledi.

Dodik, ellerindeki mevcut sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyinin yeni Sırp üyesinin kendisi olduğunu ifade ederek, "Konseyin diğer iki üyesinin kim olduğu beni ilgilendirmiyor. Bosna Hersek'te tüm ülkeyi kapsayan bir devlet organı yok. Buna 3 üyeli başkanlık konseyi de dahil." şeklinde konuştu.

Rusya yanlısı tutumu ile bilinen Sırp politikacı, başkanlık konseyinin mevcut Sırp üyesi ve seçimlerdeki rakibi İvanic'in "Batı'nın sözünü dinlediği için cezalandırıldığını" savundu.

Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi üyeliği için 6 Boşnak, 5 Hırvat ve 4 Sırp aday yarışmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Demokratik Eylem PartisiBosna HersekSefik Dzaferovic
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