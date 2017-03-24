Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89897
ALTIN
144.804
DOLAR
3.6178
STERLIN
4.5171
EURO
3.9070
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden...
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
İstanbul'un küçük müzeleri ziyaretçilerini bekliyor
İstanbul'un küçük müzeleri ziyaretçilerini bekliyor
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

Seçmenler sınırı yürüyerek geçmeye başladı

Bulgaristan'daki seçimlerde oy kullanmak isteyen seçmenler, otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule'de beklemesi nedeniyle sınırı yürüyerek geçmeye başladı.

Seçmenler sınırı yürüyerek geçmeye başladı

Bulgaristan'daki seçimlerde oy kullanmak isteyen seçmenler, otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule'de beklemesi nedeniyle sınırı yürüyerek geçmeye başladı.

24 Mart 2017 Cuma 16:17
12 Okunma
Seçmenler sınırı yürüyerek geçmeye başladı

EDİRNE

 Türkiye'nin pek çok yerinden Bulgaristan'daki seçimde oy kullanmak için otobüslerle yola çıkan seçmenler, otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemesi nedeniyle sınırı yürüyerek geçiyor.

Bulgaristan'da hafta sonu yapılacak erken genel seçimde oy kullanmak üzere Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne gibi şehirlerde yaşayan seçmenler oy kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

Sabah saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan bazı otobüs sürücüleri Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda aşırı milliyetçilerin yol kapatma eylemi ve güvenlik sorunu nedeniyle Türk tarafında bekleme kararı aldı.

Otobüsteki bazı yolcular ise çıkış işlemleri yaptırmalarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak tampon bölgeyi yaya olarak ellerinde valizleriyle geçerek Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na ulaştı.

Buradaki giriş işlemleri sonrası seçmenler, Bulgaristan'da demokratik haklarını kullanmak amacıyla yürümeye devam etti.

Sınırı geçenler, Bulgaristan'daki yakınları aracılığıyla oy kullanacakları il ve ilçelere hareket edecek.

Yolcular, otobüslerin bekleyişinin sürdürmesi nedeniyle yaya olarak Bulgaristan'a gitmeye karar verdiklerini söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türk SeçmenSınır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Merkel: Müzakerelere referandumdan sonra karar verilmeli
Merkel: Müzakerelere referandumdan sonra karar verilmeli
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek serbest bırakıldı
Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Mübarek serbest bırakıldı
Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe
Cumhuriyetçilerin sağlık sigortası teklifine yeni darbe
DOST Partisi ilk sınavından başarıyla çıkacağına inanıyor
DOST Partisi ilk sınavından başarıyla çıkacağına inanıyor
'Büyükler'den yeni AB modeli baskısı
'Büyükler'den yeni AB modeli baskısı
Kanada meclisinden İslamofobi karşıtı tasarı
Kanada meclisinden İslamofobi karşıtı tasarı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ