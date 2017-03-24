Seçmenler sınırı yürüyerek geçmeye başladı

EDİRNE

Türkiye'nin pek çok yerinden Bulgaristan'daki seçimde oy kullanmak için otobüslerle yola çıkan seçmenler, otobüslerin "eylem ve güvenlik" gerekçesiyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda beklemesi nedeniyle sınırı yürüyerek geçiyor.

Bulgaristan'da hafta sonu yapılacak erken genel seçimde oy kullanmak üzere Bursa, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Edirne gibi şehirlerde yaşayan seçmenler oy kullanmak için otobüslerle yola çıktı.

Sabah saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaşan bazı otobüs sürücüleri Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda aşırı milliyetçilerin yol kapatma eylemi ve güvenlik sorunu nedeniyle Türk tarafında bekleme kararı aldı.

Otobüsteki bazı yolcular ise çıkış işlemleri yaptırmalarının ardından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkarak tampon bölgeyi yaya olarak ellerinde valizleriyle geçerek Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'na ulaştı.

Buradaki giriş işlemleri sonrası seçmenler, Bulgaristan'da demokratik haklarını kullanmak amacıyla yürümeye devam etti.

Sınırı geçenler, Bulgaristan'daki yakınları aracılığıyla oy kullanacakları il ve ilçelere hareket edecek.

Yolcular, otobüslerin bekleyişinin sürdürmesi nedeniyle yaya olarak Bulgaristan'a gitmeye karar verdiklerini söyledi.