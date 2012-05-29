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Seçimler nezih ve güvenilir

Mısır'da Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi seçimlerin sağlıklı ve nezih geçtiğini söyledi.

Seçimler nezih ve güvenilir

Mısır'da Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) cumhurbaşkanı adayı Muhammed Mursi seçimlerin sağlıklı ve nezih geçtiğini söyledi.

29 Mayıs 2012 Salı 16:10
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Seçimler nezih ve güvenilir

KAHİRE

 
Muhammed Mursi, düzenlediği basın toplantısında, seçimlerin genel olarak nezih ve güvenilir geçtiğini, yaşanan ufak tefek aksaklıkların seçim sonuçlarına gölge düşüremeyeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanlığı makamını kurumsallaştıracağını belirten Mursi şunları söyledi: 
"Başkan olduktan itibaren ne Hürriyet ve Adalet Partisi'nin, ne Müslüman Kardeşler'in başkanı olacağım. Ben bütün Mısırlıların başkanı olacağım. Başkanlığı kurumsallaştıracağım. Müsteşarlarım olacak. Sadece danışılan değil, sözü dinlenen müsteşarlar olacak."
"Süpermen dönemi sona erdi" diyen Mursi, "halkın seçtiği bütün partilerin, bunlardan arzu eden her partinin hükümette yer alacağını, başbakanın HAP'tan olmasının zorunlu olmadığını" kaydetti.
Mursi, "Vatanın ortak sahipleri" olarak nitelendirdiği Hristiyan azınlığın Müslümanlarla eşit haklara ve görevlere sahip olacakları taahhüdünde bulundu.  
Mısır halkının dinamik gücü gençlerin de aktif olarak ülke yönetiminin her kademesinde görev alacağını vaat eden Mursi, çalışan Mısır kadınının bütün haklarını tam olarak vereceklerini söyleyerek, "Dr. Mursi sizin haklarınızı elinizden alacak diyorlar. İsteyen örtünür, isteyen açık gezer. İsteyen istediği işte, kamuda ve özel sektörde çalışır. Yüz yıldır Mısır'da geçerli olan anayasanın ikinci maddesine ve diğer maddelerine göre şeriat yasamanın ana kaynağıdır."
Mursi, cumhurbaşkanı seçilir seçilmez parti başkanlığından istifa etme sözü de verdi.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:11
Anahtar Kelimeler:
MısırOySeçim
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