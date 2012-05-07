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Seçimin galibi Hollande

Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 52'sini alan Hollande kazandı.

Seçimin galibi Hollande

Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerini oyların yüzde 52'sini alan Hollande kazandı.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 08:51
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Seçimin galibi Hollande

      Fransa'da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu Sosyalist aday Francois Hollande kazandı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, Hollande, oyların yüzde 52'sini kazanırken, Nicolas Sarkozy yüzde 48 oranında oy aldı.
      Hollande'ın seçimi kazandığına ilişkin haber, Sosyalist Parti'nin başkent Paris'teki genel merkezinde büyük çoşkuyla karşılandı. 
      Sosyalistler, Francois Mitterrand döneminden bu yana üç dönemdir Elysee Sarayı seçimini kazanamıyordu.
57 yaşındaki Hollande, siyasi kariyerine Mitterrand'ın danışmanı olarak başlamıştı.

Sarkozy'den ''siyasete veda sinyali''
     Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimini Francois Hollande karşısında kaybeden Nicolas Sarkozy, ''siyasete veda sinyali'' verdi.
     Seçim yenilgisinin ardından seçmenleri önünde duygulu bir konuşma yapan Sarkozy, ''gelecekte başta uğraş içinde olabileceğini'' ifade etti.
      Üstü kapalı siyaseti bırakacağı mesajını veren Sarkozy, ''Benim için başka bir dönem başlıyor. Bu yeni dönemde, ortak fikirlerimiz ve inançlarımızı savunma konusunda bana güvenebilirsiniz ancak, pozisyonum eskisi gibi olmayacak''dedi.

Son Güncelleme: 07.05.2012 00:52
Anahtar Kelimeler:
Hollande
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