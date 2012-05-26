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Seçime ilk itiraz

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk itiraz başvurusu cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik'ten geldi.

Seçime ilk itiraz

Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilk itiraz başvurusu cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik'ten geldi.

26 Mayıs 2012 Cumartesi 08:44
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Seçime ilk itiraz
     Mısır Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Genel Sekreteri Müsteşar Hatem Bicatu, AA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Şefik'in, Şubra'l-Hayme'deki bir sandık başkanının, oy tasnifi işlemi sırasında diğer adayları temsil eden sandık görevlilerine izin verdiği halde ilgili adayın sandık müşahidine bir buçuk saat boyunca bu izni vermediği gerekçesiyle itirazda bulunduğunu bildirdi.
     YSK Genel Sekreteri bu itirazın kendilerine ulaşan tek itiraz olduğunu belirterek seçim sonuçlarına itiraz süresinin cumartesi günü sona ereceğini hatırlattı.
     Hatem Bicatu Asvan, Vadi'l-Cedid ve Kuzey Gada şehirleri dışındaki bütün seçim sonuçlarının kendilerine intikal ettiğini bildirdi.
     Mısır'daki cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda hiçbir aday yüzde 50'den bir fazla oy alamadığı için ikinci tur seçimleri 16-17 Haziran tarihlerinde yapılacak. İkinci turda Müslüman Kardeşler'in Hürriyet ve Adalet Partisi'nin adayı Muhammed Mursi ile eski başbakan Ahmet Şefik yarışacak.

AA

Son Güncelleme: 26.05.2012 00:45
Anahtar Kelimeler:
Mısır
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