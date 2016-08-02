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Savçenko yeniden açlık grevinde

AKPM üyesi ve Ukrayna Milletvekili Savçenko, Rusya’nın ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması hususunda dünyanın sessiz kalmasını protesto etmek için açlık grevine başladı.

Savçenko yeniden açlık grevinde

AKPM üyesi ve Ukrayna Milletvekili Savçenko, Rusya’nın ve Rus ayrılıkçıların elinde bulunan Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması hususunda dünyanın sessiz kalmasını protesto etmek için açlık grevine başladı.

02 Ağustos 2016 Salı 13:44
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Savçenko yeniden açlık grevinde

 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Üyesi ve Ukrayna Milletvekili Nadejda Savçenko, düzenlediği basın toplantısında daha önce dünyanın kendisi için mücadele ettiği gibi, kendisinin de Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması için değişik yöntemlerle mücadele etmeyi denediğini söyledi. 

Kendisinin Rus hapishanesinden serbest bırakılmasını hızlandıran mekanizmalardan birinin de Ukrayna yönetiminin eylemsizliğine karşı açlık grevi olduğunu dile getiren Savçenko, “Bugünden itibaren, dünya yönetimlerinin Ukraynalı esirlerin serbest bırakılması hususunda eylemsizliğine karşı tekrar açlık grevi ilan ediyorum. Açlık grevi, (esirlerin serbest bırakılması hususunda) olumlu sonuç alınacağı güne kadar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonlara gönüllü katılan, Ukrayna ordusunun tek kadın pilotu Üsteğmen Nadejda Savçenko, 2014’te sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ayrılıkçılarınca rehin alınarak Rusya’ya kaçırılmıştı.

Çıkarıldığı Rus mahkemesinde 22 yıl hapse mahkum edilen Savçenko, Rus hapishanesinde bulunduğu süreçte, önce tutukluluğunu, daha sonra mahkumiyetini protesto etmek için açlık grevi yapmıştı. Daha sonra Savçenko ve Ukrayna'da hapis cezasına çarptırılmış iki Rus istihbarat elemanı Evgeniy Yerofeyev ve Aleksandr Aleksandrov eşzamanlı ve karşılıklı olarak ülkelerine gönderilmişti.

Rusya’da tutukluyken, Savçenko, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan (Batkivshçina) Partisinden milletvekili adayı gösterilmiş, ülkede yapılan erken seçim sonucunda milletvekili olmuştu.

AA

Son Güncelleme: 02.08.2016 13:45
Anahtar Kelimeler:
UkraynaNadejda SavçenkoAçlık Grevi
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