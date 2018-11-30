Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94692
ALTIN
203.282
DOLAR
5.1667
STERLİN
6.5404
EURO
5.8721
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
Sanchez'den Manchester United'a kötü haber
'Lahit mezar' selle ortaya çıktı
'Lahit mezar' selle ortaya çıktı
NASA Ay seferlerini özel şirketlere devrediyor
NASA Ay seferlerini özel şirketlere...
'Dünyada her yıl 3,3 milyon kişi alkolden ölüyor'
'Dünyada her yıl 3,3 milyon...
2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday
2018 'en sıcak 4 yıl'...

'Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik'

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, "Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik. Bugün bütün dünyaya, barışı sağlayacak her türlü çabayı olumlu karşılayacağımızı ilan ediyoruz." dedi.

'Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik'

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, "Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik. Bugün bütün dünyaya, barışı sağlayacak her türlü çabayı olumlu karşılayacağımızı ilan ediyoruz." dedi.

30 Kasım 2018 Cuma 16:04
0 Okunma
'Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik'

BEYRUT

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, tüm dünyanın, Yemen halkına karşı kimlerin suç işlediğine dair gerçekleri öğreninceye kadar "savaş yanlısı değiliz" şeklindeki söylemlerini tekrarlamaya devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Hadi, İngiliz güçlerinin eski "Güney Yemen" topraklarından çekilmesinin 51. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkedeki zor ekonomik durumdan ötürü halkın yaşadığı çilelerin farkında olduklarını ve bunun önüne geçmek için her türlü imkana başvurduklarını aktardı.

Tıpkı 51 yıl önce fedakarlık yaparak kendilerine bağımsızlık zaferini bırakanlar gibi kendilerinin de sonraki nesillere bir zafer bırakacağını vurgulayan Hadi, uluslararası topluma hitaben ise "Özgür dünyaya, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2216 sayılı kararı, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlara dayanan bir barışa ilişkin samimi arzumuzu teyit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hadi, BM'nin 2216 sayılı kararı, KİK girişimi ve ulusal diyalog görüşmelerinde alınan kararlara dayanmayan her türlü barış sürecinin yeni şiddet ve savaşlara yol açacağını savundu.

Tüm dünyanın, Yemen halkına karşı kimlerin suç işlediğine dair gerçekleri öğreninceye kadar bu söylemlerini sürdüreceklerinin altını çizen Hadi, şunları kaydetti:

"Savaş yanlısı olmadığımızı defaatle söyledik. Bugün bütün dünyaya, barışı sağlayacak her türlü çabayı olumlu karşılayacağımızı ilan ediyoruz. Ancak darbeyi sonlandırarak devleti geri getirecek sürdürülebilir, kapsamlı ve adil bir barış olacak."

Bölgeyi işgal eden ve Yemen'i küçük sultanlıklarla yöneten İngiltere, 30 Kasım 1967'de ülkeyi terk etmişti. Bunun ardından ülke 1990'lı yıllardaki birleşmeye kadar Kuzey ve Güney Yemen adı altında 2 ülke olarak yönetilmişti. Güney Yemen'in merkezi olarak addedilen ve tarihi günün odağında yer alan Aden, önceki senelerde büyük kutlamalara sahne olmuştu.

Yemen'deki olaylar

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM'ye bağlı İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan bir heyetin hazırladığı rapora göre, Mart 2015'ten günümüze kadarki süreçte Yemen'de en az 8,4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yemen Cumhurbaşkanı Hadi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
G20 Zirvesi siyasi krizlerin gölgesinde başlıyor
G20 Zirvesi siyasi krizlerin gölgesinde başlıyor
AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim
AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları uzatacağına eminim
29 Kasım Filistin için 'bölünme ve dayanışma' günü
29 Kasım Filistin için 'bölünme ve dayanışma' günü
Eski Boşnak komutan Oric beraat etti
Eski Boşnak komutan Oric beraat etti
Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Nahda arasındaki gerilim tırmanıyor
Tunus'ta Cumhurbaşkanı ile Nahda arasındaki gerilim tırmanıyor
2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday
2018 'en sıcak 4 yıl' arasına girmeye aday
Vitsas: Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi başardık
Vitsas: Türkiye ile bazı meseleleri çözmeyi başardık
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ebola ölümleri artıyor
Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı
Tijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ