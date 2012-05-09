Savaş kurbanı çocuklar yaşıtlarınca anıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın 44 ay boyunca kuşatma altında tutulduğu savaş sırasında öldürülen çocuklar, düzenlenen törenle anıldı.



Çocuklar, Saraybosna Çocukların Meydanı'nda bulunan ve 521 çocuğun ismi yazılı ''Öldürülen Çocukların Anıtı''na çiçek bırakarak hüzünlü şarkılar seslendirdi.

Saraybosna'da 1992 ile 1995 yılları arasında öldürülen çocukların anısını yaşatan yaşıtları, okudukları şiirlerle törendekileri duygulandırdı.

''Fatih Sultan Mehmed'' çocuk korosunca seslendirilen ''Sadece Savaş Olmasın'' parçası ile başlayan anma töreni, ''Bosna'' şarkısının seslendirilmesi ile son buldu.

Neyra, Meyrem ile Mayda adlı kız çocukları AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşta hayatını kaybeden çocuklar için saygı duruşunda bulunmak üzere geldiklerini ifade ederek, ''Anıta bırakmak üzere çiçek de getirdik'' dediler.

Saraybosna'nın kuşatılması sırasında hayatını kaybeden çocuklar, her yıl düzenlenen törenlerle anılıyor. Saraybosna'nın 44 aylık kuşatılması sırasında öldürülen 11 bin 541 kurbanın arasında, yaklaşık 1600 çocuk bulunuyor.