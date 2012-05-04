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Sarkozy, Hollande ile arayı kapatıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yarışı sürüyor

Sarkozy, Hollande ile arayı kapatıyor

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yarışı sürüyor

04 Mayıs 2012 Cuma 10:09
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Sarkozy, Hollande ile arayı kapatıyor

Fransa'da düzenlenen son kamuoyu araştırmaları, Pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Nicolas Sarkozy'nin, Francois Hollande ile arasındaki farkı az da olsa kapattığını ortaya koydu.
Siyasi gözlemciler, önceki gün televizyonda iki lider arasında canlı yayınlanan tartışma programının çok az da olsa Sarkozy'ye yaradığı, ancak bunun seçimi kazanmak için yeterli olmadığı görüşünde.
Sofres tarafından düzenlenen ankete göre, Sarkozy, canlı yayındaki tartışmanın ardından oy oranını 1,5 puan artırarak yüzde 46,5'e çıkardı.
CSA kamuoyu araştırma merkezinin anketine göreyse Sarkozy, ekrandaki tartışmanın ardından yine oylarını bir puan artırarak yüzde 47'ye çıkardı.
Seçimlerin ikinci turu öncesinde aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, seçmenlere ''boş oy'' atacağını açıklarken, merkez sağdaki lider Francois Bayrou dün yaptığı açıklamada, kişisel olarak Hollande'ı destekleyeceğini fakat seçmenlerini tercihleri konusunda serbest bıraktığını bildirmişti.


AA

Son Güncelleme: 04.05.2012 02:10
Anahtar Kelimeler:
FransaSarkozySeçimHollande
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