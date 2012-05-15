Sarkozy Elysee Sarayı'na veda etti

PARİS - Hollande ve hayat arkadaşı Valerie Trierweiler, Nicolas Sarkozy ve eşi Carla Bruni'yi Elysee Sarayı'nın merdivenlerine inerek birlikte uğurladı.



Devir teslim törenin ardından François Hollande, 7. Cumhurbaşkanı olarak görevine resmen başladı.

Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez ulusa seslenen Hollande, ''Fransa'yı adil şekilde ayağa kaldırma'' sözü vererek, ''hedefinin Avrupa'nın önüne yeni bir yol açmak olduğunu'' söyledi.

Fransızlara güven çağrısı yapan Hollande, ''Biz zorlukların üstesinden gelebilecek büyük bir ülkeyiz'' dedi.

Vatandaşları Cumhuriyet ilkeleri etrafında birleşmeye çağıran Hollande, görevi boyunca, ayırımcılık yapmadan, hep birlikte yaşamın gereklerini yerine getireceği mesajını verdi.

Elysee Sarayı'ndaki balo salonunda davetlilerin tebriklerini kabul eden Hollande, daha sonra sarayın önünde Fransız milli marşını çalınmasının ardından, tören kıtasını denetledi.