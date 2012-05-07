Sarkisyan'ın partisi birinci

Ermenistan'da dün yapılan genel seçimlerde, ilk resmi sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın liderliğini yaptığı Cumhuriyetçi Parti, oyların yüzde 44,41'ini aldı.

Seçim Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, oy sayma işlemi tamamlanan sandıkların yüzde 75'inden gelen sonuçlara göre, Cumhuriyetçi Parti oyların yüzde 44,69'unu alırken, Sarkisyan'ın koalisyon hükümetindeki ortağı Gagik Tsarukyan'ın lideri olduğu Müreffeh Ermenistan Partisi yüzde 30,52 oranında oy aldığı belirtildi.

Üçüncü sırada ise oyların yüzde 6,85'ini alan eski Devlet Başkanı Levon Ter-Petrosyan'ın muhalefetteki Ermeni Ulusal Kongresi geldi.

Parlamentoya girebilmek için yüzde 7 barajını aşmak gerekiyor.

2008'deki cumhurbaşkanlığı seçiminden bu yana ulusal düzeydeki bu ilk seçim Ermenistan için bir test niteliği taşıyor. 2008'deki seçimi Sarkisyan'ın kazanmasından sonra muhaliflerin gösterisine polisin müdahalesiyle çıkan olaylarda 10 kişi ölmüştü.

3,3 milyon nüfuslu Ermenistan'da parlamentonun 131 üyesinin belirleneceği seçimlerde 350 Avrupalı, 31 bin yerel gözlemci görev yaptı.