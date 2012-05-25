Saraybosna'yı seve seve ziyaret edeceğim

BELGRAD - Sırbistan'da 20 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Tomislav Nikoliç, Bosna Hersek'in iki otonom yapısından biri olan ve Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin, Bosna Hersek'in bir parçası olduğunu belirtti ve Saraybosna'yı da seve seve ziyaret edeceğini söyledi.



Partisinin Belgrad'da düzenlenen genel kurul toplantısında konuşan Nikoliç, seçim kampanyası sırasında ''sadece bir partinin değil, Sırbistan'ın bütün vatandaşlarının cumhurbaşkanı olacağına söz verdiğini, bu sözünü yerine getirerek Sırp Kalkınma Partisi'ndeki (SNS) görevinden ayrıldığını'' söyledi.

''Sırbistan'ın tüm vatandaşlarının cumhurbaşkanı olacağım'' ifadesini yineleyen Nikoliç, parti başkanlığı için seçim yapılana kadar başkanlık görevini şu anki vekili Aleksandar Vuçiç'in yürüteceğini açıkladı.

Yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini bildiren Nikoliç, ''10 yıldır Sırbistan'ın biri batı diğeri doğu olmak üzere iki kapılı bir ev olduğunu söylüyorum. Yani Sırbistan hem Rusya'nın hem de AB'nin önemli partneri olabilir'' diye konuştu.