Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 14°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Saraybosna'yı seve seve ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Nikoliç, Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin, Bosna Hersek'in bir parçası olduğunu belirtti

Saraybosna'yı seve seve ziyaret edeceğim

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Nikoliç, Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin, Bosna Hersek'in bir parçası olduğunu belirtti

25 Mayıs 2012 Cuma 11:48
381 Okunma
Saraybosna'yı seve seve ziyaret edeceğim
BELGRAD - Sırbistan'da 20 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı olan Tomislav Nikoliç, Bosna Hersek'in iki otonom yapısından biri olan ve Sırp nüfusun yoğun olarak yaşadığı Bosna Sırp Cumhuriyeti'nin, Bosna Hersek'in bir parçası olduğunu belirtti ve Saraybosna'yı da seve seve ziyaret edeceğini söyledi.

Partisinin Belgrad'da düzenlenen genel kurul toplantısında konuşan Nikoliç, seçim kampanyası sırasında ''sadece bir partinin değil, Sırbistan'ın bütün vatandaşlarının cumhurbaşkanı olacağına söz verdiğini, bu sözünü yerine getirerek Sırp Kalkınma Partisi'ndeki (SNS) görevinden ayrıldığını'' söyledi.
''Sırbistan'ın tüm vatandaşlarının cumhurbaşkanı olacağım'' ifadesini yineleyen Nikoliç, parti başkanlığı için seçim yapılana kadar başkanlık görevini şu anki vekili Aleksandar Vuçiç'in yürüteceğini açıkladı.
Yarın Moskova'yı ziyaret edeceğini bildiren Nikoliç, ''10 yıldır Sırbistan'ın biri batı diğeri doğu olmak üzere iki kapılı bir ev olduğunu söylüyorum. Yani Sırbistan hem Rusya'nın hem de AB'nin önemli partneri olabilir'' diye konuştu.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 03:48
Anahtar Kelimeler:
Saraybosna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ