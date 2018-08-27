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Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'te itibar ve öğrenci kaybı yaşayan FETÖ bağlantılı okulların 235 bin avro (1,67 milyon lira) vergi borcu bulunuyor.

Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var

15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından Bosna Hersek'te itibar ve öğrenci kaybı yaşayan FETÖ bağlantılı okulların 235 bin avro (1,67 milyon lira) vergi borcu bulunuyor.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:23
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Saraybosna'daki FETÖ okullarının 1,6 milyon vergi borcu var

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı iki özel okulun 235 bin avro (1,67 milyon TL) vergi borcu olduğu ortaya çıktı.

Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) Vergi İdaresi, 30 Haziran 2018 itibariyle vergi borcu 25 bin avronun üzerinde olan firmaların isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Vergi borcu bulunanlar arasında, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından iki kez sözde el değiştiren ve önce Amerikan, ardından İngiliz bir şirkete satıldığı açıklanan FETÖ bağlantılı iki okul da yer aldı.

FETÖ bağlantılı okulların isimleri listede "Türk-Bosna Koleji" ve "Uluslararası Lise" olarak ayrı ayrı belirtilirken, "Türk-Bosna Koleji"nin vergi borcunun 151 bin avro, "Uluslararası Lise"nin vergi borcunun ise 84 bin avro olduğu açıklandı.

İki kez el değiştirdi

Bosna Hersek'te daha önce "Bosna-Sema" adıyla faaliyet gösteren ve başkent Saraybosna'nın yanı sıra Tuzla, Bihac ve Zenica şehirlerinde de bulunan bu okullar, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından ülkede itibar ve öğrenci kaybına uğradı.

Başta Türkiye'den gelenler olmak üzere çok sayıda öğrenci kaybeden FETÖ bağlantılı bu okulların içinde bulunduğu maddi zorluklar, vergi borçlarına da yansıdı.

Okulların, darbe girişiminin ardından önce Amerikan "Global Education", ardından İngiliz "Richmond Park Education" isimli şirketlere satıldığı açıklansa da yönetimin hala FETÖ bağlantılı kişilerden oluşması tüm bunların aslında gerçek olmadığını gösterdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna HersekSaraybosnaFETÖ
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