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Saraybosna'da pazar yeri katliamı anıldı

Bosna'daki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki pazar yerine gerçekleştirdiği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi için anma töreni düzenlendi.

Saraybosna'da pazar yeri katliamı anıldı

Bosna'daki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki pazar yerine gerçekleştirdiği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi için anma töreni düzenlendi.

28 Ağustos 2018 Salı 15:23
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Saraybosna'da pazar yeri katliamı anıldı

Bosna Savaşı (1992-1995) sırasında Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki pazar yerine gerçekleştirdiği havan topu saldırısında hayatını kaybeden 43 kişi düzenlenen törenle anıldı.

Sırp birlikleri tarafından 28 Ağustos 1995'te havan topu atılan pazar yerinde düzenlenen törende, katliamda hayatını kaybeden 43 kişi için dua edildi, katliamda yaşamını yitirenler için yaptırılan anıta çiçekler bırakıldı.

Saraybosna Kantonu (KS) Meclis Başkanı Ana Babic, törende yaptığı açıklamada, Bosna'daki savaşta hayatını kaybedenler anısına düzenlenen törenlerde sessiz kalmanın aslında en iyi cevap olduğunu söyledi.

Bosna Savaşı'nın Sivil Mağdurları Birliği Başkanı Senida Karovic de 23. yıl önce bugün gerçekleştirilen katliamın ardından NATO'nun Sırp güçlerine karşı atağa geçtiğini anımsatarak, "Saraybosna'da yaşananları unutmamalıyız." dedi.

Saraybosna'da Öldürülen Çocukların Ebeveynleri Derneği Başkanı Fikret Grabovica ise 23 yıl önce bugün yapılan katliamda 3 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Sırplar, Srebrenitsa'da olduğu gibi burada da soykırım yapmak istedi." diye konuştu.

Katliam günü 15 yaşında olan ve havan topu saldırısından yaralı kurtulan Damir Malagic de o gün pazar yerinde mum sattığını belirterek, "O gün yanıma gelen Dario ve Adnan saldırıda hayatlarını kaybetti. Havan topunun patlamasıyla ben de havaya uçtum. Kendime geldiğimde etrafıma baktım, her yerde ölüler vardı." dedi.

Sırplar, Markale'ye iki kez saldırdı

Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birlikleri tarafından, Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te havan topu saldırısı düzenlenmiş, bu saldırıda 68 sivil ölmüş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'teki ikinci havan topu saldırısında ise 43 sivil hayatını kaybederken, 84 kişi de yaralanmıştı.

Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlamıştı.

Pazar yeri katliamının sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 29 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Saraybosna'nın kuşatılması ve burada "insanlığa karşı işlenen suçlar" nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Savaş sırasında, 44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da, 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi katledilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Bosna SavaşıSaraybosna
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