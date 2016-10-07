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Santos Nobel Barış Ödülü'nü halkına ithaf etti

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Nobel Barış Ödülü'nü aldığı için onur duyduğunu ve bu ödülü Kolombiya halkına ithaf ettiğini söyledi.

Santos Nobel Barış Ödülü'nü halkına ithaf etti

Kolombiya Devlet Başkanı Santos, Nobel Barış Ödülü'nü aldığı için onur duyduğunu ve bu ödülü Kolombiya halkına ithaf ettiğini söyledi.

07 Ekim 2016 Cuma 16:22
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Santos Nobel Barış Ödülü'nü halkına ithaf etti

 Norveç Nobel Komitesine telekonferans yoluyla bağlanan Juan Manuel Santos, "Bu ödülü almaktan mutluluk duyuyorum. Bu ödülü halkım adına alıyorum. Kolombiya halkı bu savaşta gerçekten çok çekti." ifadelerini kullandı.

Santos, Nobel Barış Ödülü'nün halkın "barış" için bir araya gelmesi konusunda önemli bir teşvik olduğunun altını çizdi.

Norveç Nobel Komitesi, bu yılki Barış Ödülü'nü ülkesindeki 50 yıllık iç savaşı sona erdirmek için çaba harcayan Kolombiya Devlet Başkanı Santos'a verdi.

Komiteden yapılan açıklamada, "Bu yılki Barış Ödülü'ne, ülkesinde 50 yıldan uzun süren ve en az 220 bin kişinin yaşamını yitirmesine ve 6 milyon kişinin de yerlerinden olmasına neden olan iç savaşı sona erdirmek için kararlı bir biçimde çaba harcayan Devlet Başkanı Santos layık görüldü. Ödül, aynı zamanda yaşadıkları büyük güçlükler ve suistimallere karşın adil bir barış umudundan vazgeçmeyen Kolombiya halkına, sivil savaşın sayısız kurbanının yakınlarına ve barış sürecine katkıda bulunan tüm taraflara bir armağan olarak görülmelidir." ifadeleri kullanıldı. 

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 16:23
Anahtar Kelimeler:
Norveç Nobel KomitesiJuan Manuel SantosBarış Ödülü
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