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Sanoga, genelkurmay başkanı oldu

Mali'de darbeyle yönetimi ele geçiren Sanoga, genelkurmay başkanı oldu

Sanoga, genelkurmay başkanı oldu

Mali'de darbeyle yönetimi ele geçiren Sanoga, genelkurmay başkanı oldu

15 Ağustos 2013 Perşembe 08:41
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Sanoga, genelkurmay başkanı oldu
BAMAKO

Batı Afrika ülkelerinden Mali'de geçen yıl askeri darbeyle yönetimi deviren cuntanın lideri Amadou Sanogo'nun ülkenin yeni genelkurmay başkanı olması tepkilere neden oldu.

Mali'de kısa bir süre önce gerçekleşen devlet başkanlığı seçiminde eski Başbakan İbrahim Boubacar Keita olmasının ardından, Sanogo'nun ordunun en üst görevine atanması eleştirilere neden oluyor.

Geçen yıl Mali Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure'yi darbe girişimiyle yönetimini deviren cuntanın lideri Sanogo'nun atamasının ülkedeki demokratik yollarla yapılan bir seçiminin ardından yapılması dikkatleri çekti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü Batı Afrika Uzmanı Corinne Dufka, Sanogo'nun böyle bir göreve getirilmesinin tam anlamıyla ölçüsüz ve acımasızca olduğunu belirterek, görevinde yükseltme yerine Sanogo hakkındaki iddiaların araştırılması gerektiğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 15.08.2013 08:43
Anahtar Kelimeler:
Mali
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