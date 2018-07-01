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'Sandıklarda herhangi bir zarar meydana gelmedi'

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda herhangi bir sandığın zarar görmediğini açıkladı.

'Sandıklarda herhangi bir zarar meydana gelmedi'

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi, sabah saatlerinde düzenlenen saldırıda herhangi bir sandığın zarar görmediğini açıkladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:07
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'Sandıklarda herhangi bir zarar meydana gelmedi'

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi, kentteki seçim sandıklarının bulunduğu depoya sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda herhangi bir sandığın zarar görmediğini belirtti. Irak Türkmen Cephesi, saldırının oyların elle sayılmasını engellemek isteyenler tarafından planlı bir şekilde yapıldığı görüşünde.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Kerkük Ofisi Sözcüsü Abdulbasit Derveş, düzenlediği basın toplantısında, saldırı sonucu seçim komisyonunda çalışan iki memurun yaralandığını, genel seçimlerde kullanılan oyların muhafaza edildiği sandıklara ise hiçbir zarar gelmediğini söyledi.

Saldırının ardından Kerkük Valisi Rakan Said de bir açıklama yaptı. Said, seçim komisyonundan oy sandıklarının daha güvenli bir yere taşınmasını, elle sayım işleminin de en kısa sürede başlamasını talep etti.

Said, bombalı saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de olduğu 19 kişinin ise yaralandığını aktardı. Vali Said, bombalı araçla sandıkların muhafaza edildiği depoya yönelmek isteyen intihar eylemcisinin güvenlik güçlerince engellendiğini de dile getirdi.

"Saldırı geçen ay sandık depolarının ateş verilmesi olayının bir uzantısı"

Irak Türkmen Cephesi'ne (ITC) göre, saldırının arkasında oyların elle sayılmasının önüne geçmek isteyenler var.

ITC'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Seçim sandıklarının muhafaza edildiği depoya yönelik saldırı oyların elle sayılmasını engellemek isteyenler tarafından işlenen planlı bir suçtur. Saldırı, Bağdat'ta geçen ay sandık depolarının ateş verilmesi olayının bir uzantısıdır. Seçim Komisyonu, sandıklardaki tüm oyların elle sayılmasından sorumludur. Irak merkezi hükümeti de meydana gelen tehditlerden dolayı, kentteki güvenlik görevlisi sayısını artırmalıdır."

Kerkük kentinin Bağdat Yolu semtinde oy sandıklarının yer aldığı depoya sabah erken saatlerde bombalı araçla intihar saldırısı düzenlenmiş, ilk belirlemelerde 4'ü sivil, 15'i güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 19 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Söz konusu saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlere, özellikle Kerkük ve diğer kuzey bölgelerinde hile iddiaları gölge düşürmüştü.

Irak meclisi şaibe iddiaları üzerine oyların yeniden elle sayılmasına karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakIrak Bağımsız Yüksek Seçim KomisyonuKerkükAbdulbasit Derveş
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