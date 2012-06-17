Sami Yusuf'tan Afrika'ya yardım çağrısı

ANKARA

Konser için geldiği Ankara'da AA'nın sorularını cevaplandıran dünyaca ünlü Azeri asıllı İngiliz sanatçı Sami Yusuf, Afrika'da açlıkla mücadele eden insanlar için ''Live Feed'' adıyla bir yardım kampanyası başlattıklarını anlatarak bu kapsamda bir de albüm çıkardığını söyledi.

''Forgotten Promises'' isimli albüm satışının tüm gelirinin gıda yardımı için Afrika ülkelerine gönderildiğini kaydeden Yusuf, ''Bu kampanyanın amacı, Afrika'daki kardeşlerimiz için para biriktirmek. Özellikle de Batı Afrika'ya yönelen kampanyamızda albüm satışlardan elde edilen bütün gelir oradaki insanlarımıza aktarılacak'' dedi.

Yusuf, internette ''LiveFeedAfrica.org'' sitesindeki dijital satış seçeneğiyle satılan her bir parçayla Afrika'daki 2 kişiye gıda yardımı yapıldığını söyledi.

Yeni albümündeki Türkçe şarkıyı ilk kez seslendirdi

Yeni albüm çalışması hakkında da bilgi veren Sami Yusuf, Temmuz ayında çıkacak ''Salaam'' isimli albümde Türkçe sözlerin yer aldığı 3 şarkının bulunduğunu söyledi.

Yusuf, yeni albümde yer alan ''All I Need - Tek İhtiyacım'' şarkısının Türkçe bölümünü de ilk kez AA için seslendirdi.