Şam'da patlama

ŞAM - Sham news network haber ağı, patlamaların, Sevra caddesindeki Heca pazarı ile Adalet Sarayı'nın yakınlarında olduğunu, çok sayıda güvenlik gücü ve itfaiye aracının bölgeye geldiğini belirtti.



Bölgedeki tüm yolların trafiğe kapatıldığını kaydeden haber ağı, patlamalarda ölü ve yaralıların olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Patlamalar, kentin birçok semtinde duyuldu.