Şam'da 40'ı aşkın ölü var

ŞAM - Devlet televizyonunun bildirdiğine göre, Şam'ın güneyinde bir otoyolda düzenlenen eşzamanlı iki saldırıda en az 170 kişi de yaralandı.



Bu arada, Suriye'deki muhalefet, Devlet Başkanı Beşşar Esed rejimini saldırıların arkasında olmakla suçladı.TSİ 08.00'e doğru meydana gelen şiddetli patlamalarda tahrip olmuş çok sayıdaki otomobilde bulunan cesetlerin görüntülerini yayınlayan devlet televizyon kanalı, "terörist saldırıların" Şam'ın güneyindeki otoyolda, insanlar işlerine ve çocuklar okullarına giderken meydana geldiğini duyurdu.

Gözlemcilerin başkanı saldırıların düzenlendiği yerde

Suriye'deki BM gözlem heyetinin Başkanı Norveçli General Robert Mood, Şam'da bu sabah bombalı saldırıların düzenlendiği yere gelerek incelemede bulundu.