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Samanyolu’nun merkezindeki kara delik
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Samanyolu’nun merkezindeki kara delik

Samanyolu’nun merkezindeki kara delik

01 Kasım 2018 Perşembe 09:37
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Samanyolu’nun merkezindeki kara delik

ESO’nun (European Southern Observatory - Avrupa Güney Gözlemevi) üstün hassasiyete sahip GRAVITY aygıtı uzun süredir Samanyolu’nun merkezinde gizlendiği öne sürülen süper kütleli bir kara deliğin varlığına dair yeni kanıtları ortaya çıkardı. Yeni gözlemler olay ufku bölgesinin hemen dışında ışık hızının % 30’u civarında hızlarla hareket eden girdap şeklindeki gaz kümelerini gözler önüne serdi. Geri dönüşü olmayan noktaya yakın bölgede dolanan maddenin ilk gözlemi ile bir kara deliğe bu yakınlıktaki maddenin en ayrıntılı gözlemleri yapılmış oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamanyoluKara Delik
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