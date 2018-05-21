Şam tamamen Esed rejiminin kontrolüne girdi

Yermük Kampı'ndaki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ, Beşşar Esed rejimi ile vardıkları anlaşma neticesinde Yermük Kampı'nı boşalttı.

Öğle saatlerinde, DEAŞlı teröristleri ve rejimin kontrolünde yaşamak istemeyen sivilleri taşıyan ilk konvoy yola çıkmıştı.

DEAŞ'lılar otobüslerle Humus Badiya'daki DEAŞ mensuplarının yanına tahliye edilmiş, siviller ise İdlib'e yola çıkmıştı.

İkinci konvoyun da kalan DEAŞ mensuplarını tahliye etmesiyle Yermük Kampı tamamen rejimin kontrolüne girdi.

Bazı siviller evlerinden ayrılmayı reddetti

Kamp bölgesinde kalan 200-300 civarı sivilin gidecek yerleri olmadığı için evlerini terk etmeyi reddettiği öğrenildi.

Yermük'ün de Esed rejiminin kontrolüne geçmesiyle, rejim başkent Şam ve kırsalının kontrolünü 7 yıllık iç savaşın başından bu yana ilk defa tümüyle sağlamış oldu.

Yermük Kampı, Şam’ın 8 kilometre güneyinde yoğunluklu olarak Filistinli mültecilerin yaşadığı ve 16 kilometrekare alana yayılmış bir yerleşim bölgesi olarak biliniyor.

Rejimin ele geçirmesinden önce bölgenin batı yarısını DEAŞ, doğu yarısını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kontrol ediyordu.

Kampın kuzeyindeki bir kilometrekarelik alanı rejim karşıtı silahlı gruplardan Heyet Tahrir Şam elinde tutuyordu.

Nisan ayı sonunda rejimle yapılan anlaşma sonucu ÖSO ve Heyet Tahrir Şam bölgeden tahliye edilmişti.

Rejim ile DEAŞ da dün anlaşmaya varmıştı.