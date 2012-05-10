Şam güne iki patlamayla uyandı

Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah iki patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, saldırılardan muhalifleri sorumlu tuttu.

Suriye'nin başkenti Şam'daki iki patlama sonrasında gökyüzünde iki yoğun duman tabakası oluştu. Patlamaların nedeni ise henüz netleşmedi. Patlamalarda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda da henüz bilgi yok.

Dün de Dera kenti yakınlarında ateşkesi denetleyen Birleşmiş Milletler gözlemci heyetinin bulunduğu alan yakınlarında patlayan bomba nedeniyle 8 asker yaralanmıştı. Saldırıyla BM gözlemci heyeti başkanı Roberd Mood'un hedef alındığı iddia edilmişti. Şam yakınlarında da yönetime bağlı 7 milis öldürülmüştü.

Suriye'de 12 Nisan'da BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın çabaları sonrasında yürürlüğe giren ateşkes şiddeti azaltsa da durduramadı.



Son Güncelleme: 10.05.2012 01:30