Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Şam güne iki patlamayla uyandı

Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah iki patlama meydana geldi.

Şam güne iki patlamayla uyandı

Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah iki patlama meydana geldi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 09:28
340 Okunma
Şam güne iki patlamayla uyandı
Suriye'nin başkenti Şam'da bu sabah iki patlama meydana geldi. Suriye devlet televizyonu, saldırılardan muhalifleri sorumlu tuttu.
Suriye'nin başkenti Şam'daki iki patlama sonrasında gökyüzünde iki yoğun duman tabakası oluştu. Patlamaların nedeni ise henüz netleşmedi. Patlamalarda ölü ya da yaralı olup olmadığı konusunda da henüz bilgi yok.
Dün de Dera kenti yakınlarında ateşkesi denetleyen Birleşmiş Milletler gözlemci heyetinin bulunduğu alan yakınlarında patlayan bomba nedeniyle 8 asker yaralanmıştı. Saldırıyla BM gözlemci heyeti başkanı Roberd Mood'un hedef alındığı iddia edilmişti. Şam yakınlarında da yönetime bağlı 7 milis öldürülmüştü.
Suriye'de 12 Nisan'da BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan'ın çabaları sonrasında yürürlüğe giren ateşkes şiddeti azaltsa da durduramadı.
Son Güncelleme: 10.05.2012 01:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ