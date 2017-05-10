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Salihi'den 'PKK paçavrasına' tepki

Kerkük Kaymakamı Salihi, "Terör örgütü PKK'nın Kerkük kent merkezinde flama asma ya da bulunma gibi hiçbir hakkı yoktur. Kerküklülerin çıkarına olmayan bu tür örgütleri kentimizde istemiyoruz." dedi.

Salihi'den 'PKK paçavrasına' tepki

Kerkük Kaymakamı Salihi, "Terör örgütü PKK'nın Kerkük kent merkezinde flama asma ya da bulunma gibi hiçbir hakkı yoktur. Kerküklülerin çıkarına olmayan bu tür örgütleri kentimizde istemiyoruz." dedi.

10 Mayıs 2017 Çarşamba 16:24
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Salihi'den 'PKK paçavrasına' tepki

Irak'ın Kerkük Kaymakamı Kamil Salihi, kent merkezinde terör örgütü PKK'ya ait paçavra ve örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin asılmasına tepki gösterdi.

Kaymakam Salihi, düzenlediği basın toplantısında, "Elinde resmi izin olmadıkça terör örgütü PKK'nın Kerkük kent merkezinde flama asma ya da bulunma gibi hiçbir hakkı yoktur. Kerküklülerin çıkarına olmayan bu tür örgütleri kentimizde istemiyoruz." dedi.

Kerkük'te ne PKK ne de başka bir terör örgütünün barınmasına izin vermeyeceklerini belirten Kaymakam Salihi, "Daha önce DEAŞ ile mücadeleyi bahane ederek ya da her ne amaçla Kerkük'e gelmiş olursa olsunlar, Peşmerge gücünün Kobani'yi terk ettiği gibi PKK'lıların da buraları terk etmesi gerekiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
IrakKamil SalihiPKKKerkük
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