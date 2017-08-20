Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107202
ALTIN
145.263
DOLAR
3.5161
STERLİN
4.5234
EURO
4.1312
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
"Ayrı Gayrı" olur mu Cenk?
"Ayrı Gayrı" olur mu Cenk?
Beşiktaş'ta durmak yok
Beşiktaş'ta durmak yok
"Postacı Nevzat"
"Postacı Nevzat"
Eve hapsolmak istemiyor
Eve hapsolmak istemiyor

Salihi: Bağımsızlık referandumunu kesinlikle reddediyoruz

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yapmasını kabul etmediklerini belirtti.

Salihi: Bağımsızlık referandumunu kesinlikle reddediyoruz

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Salihi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'deki bağımsızlık referandumunu Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde yapmasını kabul etmediklerini belirtti.

20 Ağustos 2017 Pazar 13:20
0 Okunma
Salihi: Bağımsızlık referandumunu kesinlikle reddediyoruz

BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşet SalihiIrak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Referandum Heyeti ile yaptığı görüşmeye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kürt heyetine açık bir şekilde referandumun Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerinde yapılmasına ilişkin tavırlarının ne olduğunu belirttiklerini söyleyen Salihi, şöyle konuştu:

"Üç vilayette (Erbil-Duhok ve Süleymaniye) yapmak istedikleri referandumu Bağdat merkezi hükümetiyle konuşmaları gerektiğini söyledik. Irak merkezi hükümetinin de buna karşı tutumu belli ve itiraz ediyor. Kerkük, Tuzhurmatu ve diğer Türkmen bölgelerindeki referandumu kesinlikle reddediyoruz. Bunu çok açık ve net bir şekilde gelen heyete söyledik. Eğer birlikte yaşamak istiyorsak, çoğunluk veya azınlık diye bir halk olmamalıdır. Eğer birinci çoğunluktaki halk Kürtlerse, diğer birincisi bizleriz (Türkmenler). Bu bölgeler coğrafi olarak aslında Türkmen bölgeleridir."

"Türkmenleri koruyacak silahlı bir güç gerek"

"Türkiye ve Türk dünyasına şunu söylüyoruz; bölgede kimse bizi yalnız bırakmasın. Aksi takdirde eririz. Burada bir mezhep kavgası vardır." diyen Salihi, şunları kaydetti:

"Irak'ta merkezi hükümet ve Kuzey Irak yönetimi var. Bunların Peşmergesi, öbür tarafın ordusu ve Haşdi Şabisi var. Benim neyim var? Bizim de güçlü bir silahlı grubumuzun olması lazım. Irak Türkmenlerinin bölgede huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabilmeleri için kesinlikle silahlı bir teşkilatı veya ordusu olması lazım." 

Maruf: Referandumun yasal dayanağı yok

IKBY'de bir grup siyasetçi, gazeteci ve aktivistin başlattığı "Referanduma Şimdi Hayır Hareketi"nin sözcüsü Rabun Maruf ise sandıktan büyük farkla "hayır" çıkacağını savundu. 

Referanduma "hayır" demelerinin yasal ve siyasi olmak üzere iki nedeni olduğunu belirten Maruf, bunları şöyle açıkladı: 

"Bize göre bu referandumun hiçbir yasal dayanağı yok. Referandum kararı bazı siyasi partiler tarafından meclis dışında alındı. Siyasi partilerin referandum kararı alma yetkisi yok. Bu yüzden yasal açıdan bu referanduma hayır diyoruz. Siyasi olarak da, referandum kararı alan partiler yaklaşık 26 yıldır bölgemizi yönetiyorlar ancak büyük bir çöküş içindeler. Amaçları büyük bir başarısızlıkla sonuçlanan siyasi ömürlerini referandum vesilesiyle 26 yıl daha uzatmak." 

"Evet cephesi bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor" 

Maruf, komşu ülkeler Türkiye ve İran başta olmak üzere Kürtlere terörle mücadelede en çok destek veren ABD ve Almanya'nın da referanduma karşı çıktığını hatırlatarak, kimsenin bölgede daha çok istikrarsızlık ve çatışma istemediğini dile getirdi.

Irak'ın yeterince ciddi sorunu olduğunu belirten ve tek taraflı referandum kararıyla bunların daha da artacağı uyarısında bulunan Maruf, şöyle devam etti:

"Evet cephesi, bölgeyi istikrarsızlığa sürüklüyor. Bu referandum, tamamen bölgedeki siyasi istikrarsızlığın kaynağıdır. Bu nedenlerle halkımızın hayır demesini istiyoruz. Bu kampanya vesilesiyle de hükümetin referandum kararını lağvetmesini talep ediyoruz."

"Baskı ve hile olmazsa sandıktan büyük çoğunlukta hayır çıkar" 

IKBY'de hakimiyeti elinde tutan Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne bağlı güçlerin hayır kampanyası yürütmelerine büyük engeller çıkarmasına rağmen birçok gencin gönüllü olarak kendilerine destek verdiğini anlatan Maruf, "Baskı ve hile olmazsa sandıktan büyük çoğunlukta hayır çıkar." öngörüsünde bulundu. 

Rabun Maruf, Referandum Şimdi Hayır Hareketi'nin ABD'den destek aldığı iddialarına ilişkin ise, "Hiçbir bölgesel veya batılı ülke kampanyamıza destek vermiyor; ama keşke bölgesel veya güçlü devletler bize arka çıksaydı. Destek almamız da çok doğal olacaktır, çünkü kimse kendi yanı başında istikrarsız bir bölge istemez." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SalihiReferandumÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
Ekvador'daki park iguanaların evi oldu
Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto
Silikon Vadisi'nde Trump ve ırkçılık karşıtı protesto
Irak'ta yaklaşık 3 milyon kişi 'iç göçmen'
Irak'ta yaklaşık 3 milyon kişi 'iç göçmen'
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı
İsveç 106 yaşındaki sığınmacıyı sınır dışı etme kararı aldı
ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3'ü yaralandı
ABD'de silahlı saldırı: 1 polis öldü, 3'ü yaralandı
ABD'den Adana'da düşen insansız hava aracına ilişkin açıklama
ABD'den Adana'da düşen insansız hava aracına ilişkin açıklama
Paris'teki sığınmacıların bulunduğu kamp boşaltıldı
Paris'teki sığınmacıların bulunduğu kamp boşaltıldı
Suriye insani yardımların odağında
Suriye insani yardımların odağında
'Yemen'deki çocuk ölümlerinin yarısından Suudi koalisyonu sorumlu'
'Yemen'deki çocuk ölümlerinin yarısından Suudi koalisyonu sorumlu'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ