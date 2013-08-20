WASHINGTON



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki'ye, günlük basın toplantısında, Mısır'daki gelişmeler soruldu.



Psaki, Sina bölgesinde Mısır güvenlik güçlerine yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi. Sina Yarımadası'nın kaygı duyulan bölgelerden biri olarak kalmaya devam ettiğini belirten Psaki, ABD olarak, Sina'daki artan hukuk dışılığa ve terörle mücadeleye yönelik Mısır'ın devam eden çabalarına destek vermeyi sürdürdüğünü kaydetti.



Psaki, bunun yanında Mısır genelinde devam eden şiddeti ve saldırıları da kınadıklarını vurgulayarak, dinler arası çatışmaya meyilli aşırılık yanlıları tarafından 40 Koptik Hristiyan kilisesi ve diğer Hristiyan kurumlara yönelik saldırılardan "ciddi mütessir olduklarını" bildirdi.



Psaki, ayrıca hapisteki Müslüman Kardeşler'in "şüpheli ölümünden derin rahatsızlık duyduklarını" dile getirerek, tüm Mısırlıları şiddetten kaçınmaya çağırdı. Psaki, "Mısır'da bu tür şiddete kesinlikle yer yok. Tüm Mısırlı liderleri ve umuslararası toplumu, kelime oyunları yapmaksızın bu tür saldırıları kınamaya çağırıyoruz" dedi.



ABD'nin ekonomik yardımları



Psaki'ye, New York Times'ın haberinde yer alan, " ABD Dışişleri Bakanlığının,Mısır hükümetinin doğrudan dahil olduğu ekonomik programlara yönelik 250 milyon dolarlık finansmanı durduracağına" ilişkin haberler soruldu.



Haberi yalanlayan Psaki, Mısır'a yönelik Ekonomik Destek Fonu'nu (ESF) askıya alma konusunda henüz bir politika kararı almadıklarını belirtti.



Psaki, ekonomik, askeri ve güvenlik yardımları da dahil bu konudaki gözden geçirmelerin devam ettiğini, ancak Mısır'daki hükümet dışı sivil toplum örgütlerine giden ekonomik yardımların, Mısır'a yönelik yardımlara ilişkin herhangi bir kısıtlamadan etkilenmeden devam edeceğini belirtti.



Psaki, "Bir hukuki sınırlama olması durumlarında bile özgür ve adil seçimler, sağlık, çevre, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetim gibi konulardaki Mısır hükümetiyle birlikte yapılan programlar da devam edebilecek. Hükümetin yararlandığı ESF programları noktasında da bu desteklere devam etme yetkimiz olup olmadığı veya bu eylemlerin kanunlarla uyum gösterdiğinden emin olmak adına faaliyetlerimizde bazı değişikliklere gitmemiz gerekip gerekmediğine yönelik bu programları dosya dosya değerlendiriyoruz" diye konuştu.



Bir soru üzerine, ekonomik programların çoğunluğunun sivil toplum kuruluşlarına gittiğine işaret eden Psaki, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bu hafta içinde salıverilmesi ihtimaline yönelik soru üzerine de "bunun Mısır kanunlarıyla ilgili bir konu olduğu" cevabını verdi.



Yardımları gözden geçirme sürecinin devam ediyor



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de ABD'nin Mısır'a yönelik tüm yardımlarını gözden geçirme sürecinin devam ettiğini belirterek, bunların yıllık Dışişleri Bakanlığı ve Yabancı Operasyonlar Ödeneği Kanunu ve ABD'nin ulusal çıkarları açısından değerlendireceğini belirtti.



Mısır geçici hükümeti tarafından yapılan eylemlerinin sonuçları olduğunu hatırlatan Earnest, F-16 uçaklarının gönderilmesinin durdurulması ve son olarak gelecek ayki ortak askeri tatbikatın iptal edilmesini örnek gösterdi.



Earnest, "Mısır'da geçici hükümetin terörizm ile mücadele ettiğine yönelik sözlerini nasıl değerlendirdiklerine" yönelik soru üzerine, şunları kaydetti:



"Şu açık ki barışçıl protesto yapan çok sayıdaki kişi, geçici hükümet tarafından işlenen şiddetin kurbanları oldu. Bu, bizim şiddetle kınadığımız bir durum. Bu, Başkan Obama'nın da açıklamasında birebir kınadığı bir şey. Bu, geçici hükümetin Mısır'da demokratik yollardan seçilmiş sivil yönetime geri dönüşüme yönelik taahhütlerine bağlı kaldığı bir şey değil. Bu, onların, demokratik yollardan seçilmiş sivil hükümete yönelik kapsayıcı bir sürece dair taahhütlerini yansıtmıyor. Bireylerin temel insan haklarını reddetmeleri nedeniyle geçici hükümet tarafından atılan bazı adımlar ABD'deki ve dünyadaki insanların kaygılarını artırdı."



Earnest, geçici hükümetin sözlerini tutmakta ve insan haklarına saygı göstermekte "başarısız" olduğunu söyledi.



Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin tutukluğunun da "siyasi motvisyonlu bir tutukluluk" olduğunu belirten Earnest, salıverilmesi noktasındaki ABD'nin görüşünü tekrarladı ve bu durumun geçici hükümetten bekledikleri insan halklarına saygı standartlarıyla uyuşmadığını bildirdi.





AA