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Saldırılar istihbaratın işi mi?

Suriye'nin çeşitli şehirlerinde yapılan bombalı saldırıların Suriye istihbarat örgütü tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Saldırılar istihbaratın işi mi?

Suriye'nin çeşitli şehirlerinde yapılan bombalı saldırıların Suriye istihbarat örgütü tarafından gerçekleştirildiği öne sürüldü.

15 Mayıs 2012 Salı 15:48
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Saldırılar istihbaratın işi mi?

İSTANBUL - El Kaide örgütünün eski liderlerinden Ebu Ömer, Suriye'nin çeşitli şehirlerinde yapılan bombalı saldırıların Suriye istihbarat örgütü "Muhaberat" tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

Ebu Ömer, El Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, patlamada ölenler arasında ismi açıklanan 15 kişinin Suriye hapishanelerinde yatan muhalif tutuklular olduğunu iddia etti.
Patlamanın meydana geldiği yerin çok sıkı korunan bir bölge olduğunu ve sivillerin hiç bir şekilde buraya ulaşamayacağını ifade eden Ebu Ömer, dışardan birilerinin bu patlamayı gerçekleştirmesinin mümkün olmadığını söyledi.
El Kaide örgütünün Irak kolu eski sorumlularından ve halen Cemaat-i İslami grubunun liderliğini yapan Ebu Ömer, saldırıların Irak savaşı sırasında Suriye istihbaratı ile işbirliği yapan eski bir El Kaide komutanı tarafından düzenlediğini iddia etti.

"Nusra Cephesi" de eylemleri üstlenmedi
Öte yandan muhalif "Nusra Cephesi" örgütü yaptığı basın açıklamasında, Humus ve Şam'da düzenlenen bombalı saldırılarla ilgileri olmadığını duyurdu. Örgüt, kendi adlarına sahte bir örgütün sivillere zarar veren eylemler yaptığını iddia etti.

AA

Son Güncelleme: 15.05.2012 07:50
Anahtar Kelimeler:
SuriyeEl Kaideörgüt
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