"Saldırılar için uluslararası soruşturması açılması gerekiyor"

MOSKOVA - Rusya Dışişleri Bakanlığı İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukuk Komiseri Konstantin Dolgov, Moskova'da yaptığı açıklamada, gelecekte benzer trajedilerin yaşanmasını engellemek için Libya'daki NATO hava saldırılarının etkileri konusunda uluslararası bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Moskova'nın İnsan Hakları İzleme (HRW) örgütünün NATO hava saldırıları sırasında sivil kayıplar konusunda hazırladığı rapora dikkati çekmek istediğini vurgulayan Dolgov, ''Rapor bu ülkedeki çatışmanın insani boyutuyla ilgili ek bir aydınlatma kaynağı niteliğinde. Söz konusu rapor örgütün uzmanları tarafından çatışma sırasında ve sonrasında hazırlanmış. Ayrıca yerel halktan görgü tanıklarıyla röportajlar, tıbbi kayıtların analizleri, uydu görüntüleri, öldürülenlerin fotoğrafları ve hepsinden önemlisi bazı NATO yetkilileriyle yapılan röportajlar var'' ifadesini kullandı.

HRW'nin raporunda dile getirilen unsurların NATO güçlerinin hava saldırılarının kasıtlı olarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldığını gösterdiğini belirten Dolgov, örgüt yetkililerinin saldırılardan önce söz konusu yerlerde Libya güvenlik güçlerinin bulunduğuna dair bir veri elde edemediklerini söyledi.

Dolgov, HRW'nin, NATO'ya, sivillerin öldüğü veya yaralandığı askeri hedeflere yönelik olduğu belirtilen hava saldırılarıyla ilgili kamuoyuna açıklama yapması, NATO operasyonları sırasında olan olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi tavsiyesinde bulunduğuna dikkati çekti.

NATO'nun Libya operasyonu sırasında sivil kayıplar konusunun sürekli BM Güvenlik Konseyi'nde ve BM İnsan Hakları Konseyi'nde gündeme getirildiğini kaydeden Dolgov, ''Libya'daki NATO hava saldırılarıyla ilgili uluslararası tarafsız bir soruşturma açılması gerekmekte'' diye konuştu.

Dolgov, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Savcısı Luis Moreno-Ocampo'nun uluslararası hukuka aykırı iddiaları inceleme kararı almasını överek, ''ICC'nin sivillerin ölümüyle sonuçlanan NATO bombardımanında her şeyi gözönünde bulunduracağına inanıyoruz'' dedi.