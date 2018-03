Saldırı Esed'e bağlı 155. Tugaydan

İSTANBUL



Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Genel Sekreteri Bedr Camus, Suriye'nin başkenti Şam'ın banliyölerinden Doğu Guta'da meydana gelen kimyasal silah saldırısının Esed güçlerine bağlı 155. Tugaydan gerçekleştirildiğini açıkladı.



Camus, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Doğu Guta'daki saldırının ayrıntılarını, Esed ordusundan isminin açıklanmasını istemeyen bir kişiden aldıklarını belirtti.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ramazan ayı Kadir Gecesi'nde silahlı terör örgütleriyle mücadele etmek için her türlü yolun meşru olduğu yönündeki sözlerini hatırlatan Camus, saldırıya ilişkin ayrıntıları şöyle anlattı:



"10 Ağustos tarihinde Mısır üretimi 'Şahin-15' füzelerinin Suriye modeli ve İran'ın Zilzal füzeleri, balistik füzelerin atılma yeri olan 155. Tugayın bulunduğu Kalemun Dağı'na getirildi. 19 Ağustos'ta kimyasal başlık taşıma kapasitesi olan bu füzeler atılacakları rampalara nakledilmeye başlandı. 20 Ağustos'ta sabah erken saatlerden akşama kadar Şam kırsalındaki bölgelerde Esed güçleriyle Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Gece yarısı olduğunda bu bölgelere yapılan hava saldırıları durdu ve helikopterlerden kimyasal silah atılmaya başlandı."



Füzelerin tamamının 155. Tugaydan atıldığını vurgulayan Camus, saat 02.31'de Tuğgeneral Gassan Abbas'ın gözetiminde güney yönünde 16 füze atıldığını ve bunların Doğu Guta'yı hedef aldığını söyledi.



"Sarin gazını soluyanlar zehirlenerek can verdi"



Füzelerin özellikle Doğu Guta'da nüfusun yoğun olduğu Zemalka bölgesine düştüğünü ve insanların "sarin" gazını solumaları sonucunda evlerinde zehirlenerek can verdiğini dile getirdi.



Gece saatlerinde saldırının devam ettiğini kaydeden Camus, şöyle devam etti:



"Ayn Terma bölgesi saat 02.40'ta füzeyle vuruldu. 2 dakika sonra Şam'ın doğu yönüne 18 füze atıldı. Bu füzeler Doğu Guta'yı hedef aldı. Füzelerin atılması sabahın erken saatlerine kadar sürdü. 2 füze de Batı Guta'da yer alan Muaddamiyye semtini hedef aldı. Saat 06.00'dan itibaren gazdan etkilenenler hastaneye kaldırıldı. Ölen ve gazdan etkilenenlerin sayısı çok fazla olduğu için kullanılan gazın türü hakkında kesin bilgiye sahip değiliz."



Camus, kimyasal silah varlığını araştırmak üzere Suriye'de bulunan BM heyetinin saldırının yaşandığı yere 10 kilometre uzaklıkta olduğuna dikkati çekerek, heyetten olayla ilgili soruşturma başlatılmasını isterken, ÖSO'nun, bu görevi yerine getirirken heyetin üyelerini koruyacağı sözünü verdi.





