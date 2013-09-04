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Salah, şartlı tahliyeyi reddetti

İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 1948 İslami Hareketi lideri Raid Salah, İsrail mahkemesinin şartlı tahliye kararını reddetti.

Salah, şartlı tahliyeyi reddetti

İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 1948 İslami Hareketi lideri Raid Salah, İsrail mahkemesinin şartlı tahliye kararını reddetti.

04 Eylül 2013 Çarşamba 07:59
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Salah, şartlı tahliyeyi reddetti
KUDÜS

İsrail güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan 1948 İslami Hareketi lideri Raid Salah, İsrail mahkemesinin şartlı tahliye kararını reddetti.

1948 İslami Hareketi'nin Sözcüsü Zahi Necidat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail mahkemesi, 50 bin şikel ödemeyi ve 6 ay Kudüs'ün 30 kilometre yakınına yaklaşmamayı reddetmesi üzerine Salah'ın gözaltında kalmasına ve yarın mahkemeye çıkarılmasına karar verdi" dedi.

Hareketten yapılan yazılı açıklamada da Filistinlilere, Raid Salah'ın gözaltına alınmasını ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla yarın Kudüs'te toplanılması için çağrıda bulunuldu.

 İsrail güvenlik güçleri, "İsrail aleyhine kışkırtıcı ifadeler kullandığı, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının ve Mısır'daki olayların arkasında İsrail'in bulunduğu yönünde suçlamalar yönelttiği" gerekçesiyle Salah'ı bugün gözaltına almıştı.

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 08:00
Anahtar Kelimeler:
Raid Salah
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