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"Saklayacak hiçbir şeyimiz yok"

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili "Eşim en başından beri yanımda. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Penelope üzerinden bana vurmaya çalışıyorlar. Bana saldıracaksanız eşimi rahat bırakın." dedi.

"Saklayacak hiçbir şeyimiz yok"

Fransa'da merkez sağın cumhurbaşkanı adayı Fillon hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili "Eşim en başından beri yanımda. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Penelope üzerinden bana vurmaya çalışıyorlar. Bana saldıracaksanız eşimi rahat bırakın." dedi.

30 Ocak 2017 Pazartesi 08:32
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"Saklayacak hiçbir şeyimiz yok"

Fransa'nın başkenti Paris'te miting düzenleyen  merkez sağın cumhurbaşkanı adayı François  Fillon, cumhurbaşkanlığı seçimine 3 ay kala hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığını belirtti. Eşi Penelope Fillon hakkındaki iddiaları yalanlayan Fillon, "Eşim en başından beri yanımda. Saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Penelope üzerinden beni vurmaya çalışıyorlar. Bana saldıracaksanız eşimi rahat bırakın. Gayet sağlamım. Hiçbir şeyden korkum yok." ifadelerini kullandı.

Fransız Le Canard Enchaine gazetesi, Penelope Fillon'un, eşi François Fillon'a 1998'den itibaren "danışmanlık" yaparak haksız yere maaş aldığını öne sürmüştü.

Mediapart internet sitesi ise Fillon'un 2005-2007 yılları arasında senatör olduğu dönemde yardımcılar için ayrılan bütçeyi zimmetine geçirdiğini iddia etti. Sitenin haberinde Fillon'un yardımcılara verilecek 25 bin avroluk bütçeyi başka senatörlerle paylaşarak kullandığı öne sürüldü. Haberde ayrıca Fillon'ın konuyla ilgili soruşturma açılan 2009 yılında başbakanlık görevinde bulunması sebebiyle hakkında inceleme yapılmadığı belirtildi.

Fillon hakkında adli bir soruşturma açılması halinde adaylıktan çekileceğini duyurmuştu. Fillon'un partisi Cumhuriyetçiler'in ise cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili bir alternatifi bulunmuyor. Fillon'un sözcüsü Thierry Solere, France 24 kanalına yaptığı açıklamada "Masada şu anda başka bir seçenek yok." ifadesini kullandı. Ön seçimlerde ikinci olan Alain Juppé ise Fillon'un çekilmesi halinde onun yerine aday olmayacağını açıklamıştı.

Fillon hakkındaki iddialar, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki popülerliğinde düşüş yaşanmasına yol açmıştı. Odoxa araştırma şirketinin son yaptığı ankete göre, Fillon hakkında olumsuz fikre sahip olanların oranı yüzde 61'e yükselirken, bu rakamın kasımda yüzde 46 olduğu kaydedildi.

Hamon: Bu akşam sol başını yukarı kaldırdı ve yüzünü geleceğe döndü

Sosyalistlerin cumhurbaşkanı adayının belirlendiği ön seçimi kazanan Benoit Hamon da Fransa sol kesimi bir araya getirmeye başladığını belirterek, "Bu akşam sol başını yukarı kaldırdı ve yüzünü geleceğe döndü. Ülkemizin modern ve yenilikçi bir sola ihtiyacı var. Tarihimizde yeni bir sayfa açmalıyız." diye konuştu.

Sosyalistlerin tarihte bir araya gelerek başarılı olduğuna dikkati çeken Hamon, eski Cumhurbaşkanı François Mitterand ve eski Başbakan Michel Rocard'ın solu bir araya getirerek siyasette başarılı olduklarını hatırlattı.

Ön seçimde ikinci olan eski Başbakan Manuel Valls ise sol seçmenin seferberlik içinde ve uyanık olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. 

Dünya siyasetinde yükselen popülizm tehlikesine işaret eden Valls, "Popülizmin yükselişi ve Donald Trump'a verilen bir Amerika ile karşı karşıyayız. Marine Le Pen'in Fransa'nın yüzü olmasını ve François Fillon'un sosyal modelimizi bozmasını reddediyoruz. Bu konuda endişemi saklamıyorum. Sağda olduğu gibi solda da siyasi çözülmeye neden olan mikroplar var." ifadesini kullandı.

Sosyalist Partinin (PS) düzenlediği ön seçimin ikinci turunda oy verme işlemi yerel saatle 19'da biterken, ülke genelinde yaklaşık 1 milyon 100 bin oyun kullanıldığı 7 bin 530 sandıktan 4 bin 322'sinde oy sayımı tamamlandı.

Ön seçimler için hazırlanan resmi internet sitesinden açıklanan verilere göre Hamon, oyların yüzde 58,65'ini alırken, eski Başbakan Valls yüzde 41,35 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Eski Ekonomi Bakanı Hamon ilk turda yüzde 36,03 oyla birinci olurken, Valls yüzde 31,48 oyla ikinci olmuştu. Adaylardan yüzde 17,52 oyla 3. olan Arnaud Montebourg, Hamon'a destek verdiğini açıklamıştı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaParisFrançois  Fillon
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